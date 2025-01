Una conductra de 41 años, cuya identidad responde a las iniciales M.G.C., vecina de Ribeira, fue evacuada en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con base en la capital barbanzana, hasta el Hospital do Barbanza tras resultar herida de diversa consideración en un accidente de tráfico registrado en torno a la una y cuarto de esta tarde en la céntrica Rúa da Canteira, en el entorno del barrio del Monumento y cerca del cruce con la Avenida Romero Ortiz. El siniestro consistió en una colisión frontal entre un Volkswagen Golf y un Citroën C4 después de que uno de esos vehículo entrase oir una dirección prohibida en ese vial de un solo carril de circulación y en sentido único. Al parecer, la víctima, se quejaba de dolores en el cuello y en las piernas.

Fue un particular el que a las 13.15 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para avisar de dicho accidente de tráfico en el que había una persona herida y solicitar la presencia de medios de energencias, sanitarios y de las fueras de seguridad. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la c unidad autonómica gallega pusieron los hechos en conocimiento, además del referido 061, de la Policía Local, que se encarga de instruir el atestado para tratar de esclarecer la responsabilidad de lo ocurrido, aunque no parece que vaya a resultar muy complicado determinar la culpabilidad en el mismo.

También acudieron efectivos del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) que, junto con el personal técnico de emergencias sanitarias, inmovilizaron a la conductora del Citroën C4 con un collarín y la sacó del coche con el trablero espinal, para subirla a continuación a la camilla, en la que fue introducida en un colchón de vacío para evitar causarle nuevas lesiones. El otro vehículo implicado era conducido por una joven de A Coruña, que no se debió de percatar de la señal de prohibición del paso.