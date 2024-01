Herida una conductora en un accidente de tráfico entre un coche y un tractor en A Pobra

Una conductora resultó herida, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado poco antes de las cuatro en la carretera de titularidad autonómica AC-302, en el kilómetro 1,200, a la altura de Villa Gardenia, en la parroquia de Santa Cruz de Lesón, en el límite con el casco urbano de la villa pobrense. Fue un particular el que a las 15.59 contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emergencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había registrado un siniestro en el que había alguna persona herida. Con esa información, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Local de A Pobra, de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y de la agrupación de voluntarios de Protección Civil pobrense.

Hasta el lugar del accidente acudieron una patrulla de la Policía Local pobre se, que se está encargando de regular el tráfico por el carril libre, dando paso alternativo, debido a que el otro está ocupado por los vehículos siniestrados. También acudieron los Bomberos ribeirenses, pero no tuvieron que intervenir al no haber atrapados, y el 061 movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia en el lugar a la víctima, a la que se procedió a trasladar al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza. En estos momentos se está a la espera de que acuda un equipo de atestados de la Guardia Civil del destacamento de Santiago, que se encargará de instruir las diligencias pertinentes.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo, al parecer, cuando un tractor circulaba por un tramo recto de la AC-302 en dirección hacia el casco urbano de A Pobra y se dispuso a girar a la izquierda para acceder a una pista asfaltada en el momento en el que un Nissan Note inició una maniobra de adelantamiento y fue entonces cuando se produjo la colisión entre ambos vehículos, quedando el coche semivolcado y el tractor en el carril de salida del casco urbano pobrense en dirección hacia el lugar de A Tomada. Ahora deberá ser la Guardia Civil la que aclare las circunstancias de lo sucedido.