Herida leve una mujer tras volcar su coche en la autovía AG-11 a la altura de A Pobra

Una mujer de unos 65 años de edad resultó herida leve tras volcar su coche alrededor de las 11.30 horas de la mañana de ayer en la autovía AG-11 a la altura de A Pobra do Caramiñal en dirección a Ribeira, según explicaron a Diario de Arousa fuentes de los servicios de emerxencias sanitarias. La víctima fue trasladada al Hospital do Barbanza con heridas leves y en estado consciente para ser examinada.



Al lugar del accidente, que se produjo por causas desconocidas, se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y del 061, así como los bomberos de Ribeira. La presencia de estos últimos fue requerida para sacar a la mujer del vehículo, aunque no fue necesario realizar labores de excarcelación puesto que ya estaba liberada.



A pesar de mostrarse dispuesta a abandonar el coche por su propio pie, los efectivos del cuerpo ribeirense aplicaron los protocolos de inmobilización para extraerla con todas las garantías para su integridad física. A su llegada al centro hospitalario, donde fue puesta en observación, presentaba contusiones de poca consideración y manifestaba no sentir dolores importantes.







Agentes de la Guardia Civil permenecieron en la zona regulando el tráfico hasta las 14.00 horas, una vez que se produjo la llegada de la grúa para la recogida del vehículo y se realizaron las labores pertinentes de limpieza de la vía para retirar los fragmentos que se desprendieron del mismo en el accidente.