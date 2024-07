Herida una mujer de 71 años en un atropello en la carretera AC-305, a la altura de Ponte Goiáns, en Boiro

Una mujer de 71 años, cuya identidad responde a las iniciales M.J.L.B., resultó herida de diversa consideración como consecuencia de un accidente de tráfico registrado a poco antes de las diez y cuarto de la noche de ayer en la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-305, a la altura del lugar de Ponte Goiáns, en Boiro. Fue un particular el que a las 22.13 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar que se acababa de registrar un atropello y que la víctima precisaba de asistencia sanitaria.

Con esa información, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia en el lugar a la víctima, para seguidamente proceder a su inmovilización y a su traslado en el vehículo asistencial hasta el área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que recibiera la atención médica que precisaba y se le practicasen las pruebas necesarias para determinar el alcance de sus lesiones.

Desde el 112 se indicó que también se informó al servicio municipal de Protección Civil de la localidad y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado. Igualmente, señaló que no se pudo desplazar la Policía Local ya que no tenía servicio y que también se informó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, pero su intervención no era necesaria. Por otro lado, varios conductores que circulaban en ese momento por ese tramo de la carretera AC-305 indicaron que, a consecuencia del accidente de tráfico, se registraron algunas retenciones.



Colisión en Taragoña

Por otro lado, los Bomberos del parque comarcal de Boiro acudieron en torno a las nueve y media de esa misma noche a un aviso por un accidente de tráfico por una colisión entre dos vehículos, un BMW y un Peugeot 306, en la carretera comarcal AC-305, a su paso por Taragoña, a la altura del cruce con el vial de acceso a la Autovía do Barbanza, pero en el que no hubo que lamentar heridos. Al parecer, los dos coches circulaban por el mismo vial, uno de los cuales iba en sentido hacia Padrón y el otro hacia Ribeira, y uno de ellos hizo un giro para meterse en dirección hacia la AG-11 y fue en ese momento en el que se produjo el impacto.

Fueron los mismos profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el polígono industrial de Espiñeira, ue se encargaron de las limpieza de la vía, los que dieron traslado de lo ocurrido al 112 Galicia, desde donde se avisó a la agrupación de voluntarios de Protección Civil, a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico.