Herida una mujer en un atropello cuando cruzaba por un paso de peatones en Ribeira

Una mujer de 41 años, cuya identidad responde a las iniciales A.C.L., resultó herida de carácter leve en un accidente de tráfico, consistente en un atropello, registrado en torno a las tres menos veinte de la tarde de ayer en el casco urbano de Ribeira. El suceso se produjo en la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en las inmediaciones de la Avenida da Constitución, cuando la referida mujer cruzaba la calzada por un paso de peatones hacia la Praza do Centenario cuando fue golpeada por un Peugeot 307 conducido por un hombre, J.F.F., de 75 años, que circulaba por la Avenida Miguel Rodríguez Bautista y pretendía girar hacia la Avenida da Constitución y manifestó que no vio que la viandante estaba cruzando la calle. Hasta el lugar se movilizó una patrulla de la Policía Local ribeirense, que se encargó de instruir las diligencias del accidente, y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, que procedió a evacuar a la víctima, que presentaba múltiples raspaduras, al Hospital do Barbanza, en donde u¡ya le dieron el alta.