Herida una mujer de edad avanzada en un atropello registrado esta mañana en el centro de Boiro

Una mujer de edad avanzada resultó herida en un atropello registrado en torno a las diez menos diez de esta mañana en la Rúa Principal, a la altura de la Praza de Galicia y la casa consistorial. Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia de este suceso y precisó que la mujer no estaba atrapada, pero que precisaba de asistencia sanitaria. Desde dicho centro de coordinación se dio traslado del este accidente de tráfico a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico inmovilizó a la víctima y tras subirla a una camilla e introducirla en el vehículo asistencial procedió a su evacuación al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza. Además, también se informó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, al servicio municipal de Protección Civil y a la Policía Local, acudiendo también una patrulla de la Guardia Civil de la localidad