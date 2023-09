Herido un conductor en un accidente de tráfico en la Autovía do Barbanza en Boiro

Una persona, cuya identidad responde a las iniciales R.D. de 50 años, resultó herida en un accidente de tráfico registrado en torno a las diez y veinte de esta mañana en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 28, cerca del campo de fútbol de A Mina, en Lampón. Fueron varios particulares los que a esa hora contactaron con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar del suceso. Aunque hubo algún alertante que indicaba que habían varios vehículos implicados, finalmente fue Urxencias Sanitarias de Galicia-061 desde donde se confirmó, como también refirió algún testigo, que el siniestro se debió a una salida de vía por el margen izquierdo y olisión contra la mediana de hormigón por parte de un Ford Mondeo y que había quedado obstaculizando el carril izquierdo de la AG-11. También se indicaba que había una persona herida, pero que no estaba atrapada. Según algún testigo, en la calzada en sentido contrario, es decir, hacia Padrón, había algunas partículas del automóvil accidentado y que salieron despedida tras el impacto contra la mediana.

Desde el referido servicio de coordinación de las emergencias se pusieron los hechos en conocimiento de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que solicitó el apoyo de sus compañeros de Ribeira, y también se informó a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela -se encarga de instruir el atestado por el accidente-, a la Policía Local boirense y al servicio municipal de Protección Civil, además de al 061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Rianxo, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias inmovilizó a la víctima y procedió a su evacuación al áre de Urxencias del Hospital do Barbanza, aunque su estado no parecía revestir gravedad. También acudió personal de la empresa de mantenimiento de la Autovía do Barbanza, que procedió a señalizar el accidente y a cortar el carril izquierdo de dicha infraestructura viaria entre los kilómetros 26 y 28, que se mantendrá hasta que se retire el coche siniestrado y se limpie la calzada, y se pueda restablecer la normalidad en el tráfico rodado.