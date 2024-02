Herida una conductora en un accidente de tráfico en A Pobra con dos vehículos implicados y vuelvo de uno de ellos

La carretera comarcal de titularidad autonómica AC-305, a la altura del lugar de A Dehesa, en la parroquia de O Xobre, en A Pobra do Caramiñal, fue escenario a las diez menos diez de esta mañana de un accidente de tráfico que consistió en una colisión entre dos vehículos, uno de los cuales se acabó semivolcado sobre la calzada. Según informó un alertante al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, en el interior de este último había una persona que no podía salir por sus propios medios del mismo, pero cuyo estado no aparenta revestir gravedad.



Con esa información, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma, se informó a las dotaciones de guardia de los parque comarcales de Bomberos de Ribeira y de Boiro, que se desplazaron al lugar del siniestro, así como la Policía Local, una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela que, además de regular la circulación rodada dando paso alternativo por el carril libre, es la que se encargará de instruir las diligencias por el accidente para depurar las correspondientes responsabilidades.

El accidente se produjo cuando un Ford Fiesta se trataba de incorporar desde una pista próxima a su domicilio a la carretera AC-305 cuando por la misma circulaba un Citroën Xsara, que conducía una mujer de avanzada edad en dirección salida de A Pobra hacia Ribeira cuando se produjo el impacto entre los dos coches, pese a que la automovilista del segundo de los vehículos citados trató de esquivar la colisión y scabó semivolvado sobre el asfalto. Debido a que la mujer, que se quejada de dolores en un costado, no podía salir del coche por sus propios medios, los vecinos la ayudaron con una escalera de mano y pudieron sacarla. Los Bomberos de Ribeira le colocaron un collarín para inmovilizarla y seguidamente la recogieron los técnicos de emergencias sanitarias del 061 para introducirla en la ambulancia para proceder a su traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza. Una grúa acaba de proceder a ls retirada del Citroën Xsara de la carretera y los Bomberos de Ribeira pudieron realizar la limpieza de la vía y la retirada de los trozos del coche que quedaron diseminados por la misma, y se ha podido restablecer ls normalidad del tráfico rodado.