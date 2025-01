Herida una persona tras dar vueltas de campana su vehículo tras una colisión con otro en la Autovía do Barbanza en Boiro

Una persona resultó herida, inicialmente de car´cter leve, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las cinco menos veinte de esta tarde en la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 23, a su paso por el acceso de Vilariño, en la parroquia boirense de Cespón. Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se acababa de registrar una colisión entre dos vehículos y que uno de ellos dio vueltas de campana, para acabar fuera de la calzada, y que un ocupante de dicho vehículo había resultado herido, auqneu se desconocía si se encontraba atrapado, y que finalmente se comprobó que no había nadie en esa situación.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de este accidente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar del siniestro una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima, a la que seguidamente inmovilizó y procedió a su traslado en el vehículo asistencial hasta el área de Urxencias del Hospital do Barbanza, para recibir la atención médica que precisaba y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Igualmente, también se movilizó a las dotaciones de guardia de los parques de Bomberos de Boiro y de Ribeira, aunque estos últimos ya no llegaron al punto al ser anulados y regresaron a su base en Xarás. También se desplazaron hasta el lugar efectivos del servicio municipal de Protección Civil y la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado para depurar responsabilidades sobre el accidente de tráfico.

Además, diez minutos antes de registrarse el referido accidente en Cespón, se tuvo conocimiento de una salida de vía de un vehículo en la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 11, en las inmediaciones dle acceso de Isorna y hacia Catoira, en el que no hubo que lamentar heridos. El 112 Galicia recibió un aviso sobre este siniestro y hasta el lugar movilizó a la Gurdia Civil de Tráfico de Santiago de Compostela, a la Policía Locla y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la localidad rianxeira.