Herida una septuagenaria en una salida de vía en la carretera de Xarás a Bretal, junto el puente de Artes

Una mujer de 76 años, cuya identidad responde a las iniciales M.L.P.M., resultó herida, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado a las dos menos diez de esta tarde en la parroquia de Artes. El siniestro ocurrió en la carretera de titularidad provincial DP-7304, entre la rotonda de Xarás y el cruce de Bretal con la carretera que procede de Xenxides, a la altura del kilómetro 2,5, junto el punte de Artes, y se debió a una salida de vía por el margen derecho del coche que conducía, un Opel Crossland, que se detuivo en la cuneta.



Un particular contactó con el 112 para comunicar lo sucedido, precisando que el vehículo se encontraba fuera de la calzada y que no había vertido alguno de combustible, aceite o líquidos, ni otros restos del automóvil. Al lugar se movilizaron una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias atendió a la vícitma in situ y la trasladó en el vehículo asistencial al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, así como al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), a la Policía Local y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, y la Guardia Civil de Tráfico de Santiago, que instruye el atentado correspondiente.