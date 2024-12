Heridas tres personas en un accidente de tráfico con dos vehículos implicados en Boiro

Tres personas resultaron heridas en un accidente de tráfico registrado en torno a las once y media de la pasada noche aproximadamente en el kilómetro 3 de la carretera de titularidad provincial DP-1107, entre Boiro y Cabo de Cruz, a la altura del número 40 del lugar de Pesqueira, en la parroquia de Santa María do Castro. Fue un particular el que a las 23.30 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de una colisión entre dos vehículos en dicho vial e indicaba que en el punto ya se encontraba una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) atendiendo a las víctimas, y detalló que los coches siniestrados estaban obstaculizando la circulación en dicha calzada.

Fue entonces cuando, con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autonómica gallega dieron traslado de la incidencia al servicio municipal de Protección Civil boirense y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela. También informaron a la dotación de guardia del parque de Bomberos de Ribeira -las instalaciones de Boiro estuvieron cerradas por falta de personal para atender el servicio-, pero ya no se desplazaron ya que había medios suficientes atendiendo ese siniestro y su intervención ya no era necesaria.



El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 atendió a tres personas heridas en el mismo lugar del accidente de tráfico. Por un lado, se trató de una mujer de 48 años, cuya identidad responde a las iniciales D.R.S., que recibió una primera asistencia en el sitio y, tras ser inmovilizada, se procedió a su traslado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza, en donde recibió la atención médica que precisaba y le realizaron pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. Además, los profesionales sanitarios del 061 atendieron a otras dos personas en el lugar del siniestro y que fueron dos hombres de 52 y 28 años, cuyas identidades responden a las iniciales C.S.T. y G.S.S., respectivamente, y que recibieron el alta voluntaria en el mismo punto del accidente, por lo que ya no fueron evacuados a centro sanitario alguno. La patrulla de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento compostelano movilizada al lugar del accidente se encarga de instruir el correspondiente atestado para determinar la responsabilidad del mismo.