Heridas tres personas en dos accidentes en la salida de Rianxo de la Autovía do Barbanza y en el casco urbano de Aguiño

Tres personas resultaron heridas, inicialmente de carácter leve, en dos accidentes de tráfico registrados en la jornada de ayer en viales de la comarca barbanzana, concretamente en Ribeira y Rianxo. Respecto a este último municipio, fue a las 12.38 horas, en la salida del kilómetro 17 de la Autovía do Barbanza en dirección hacia Padrón, el escenario de una salida de vía con vuelta de campana de un Seat Arosa en el que iban tres ocupantes. Un particular avisó al 112, cuyos gestores dieron traslado de ello a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que acudió con una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB); a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro; a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico del destacameneto de Santiago de Compostela, que instruye el atestado.



Igualmente, hasta el lugar del accidente de tráfico se movilizó el personal de la empresa adjudicataria del mantenimiento de la AG-11, que cortó temporalmente a la circulación de vehículos el citado carril de salida de la autovía en el lugar de Te (Rianxo) hasta las 13.15 horas, momento en que reabrió y se pudo volver a circular por el mismo, pero permaneció señalizado con un vehículo hasta que una grúa pluma pudo retirar el coche siniestrado de fuera de la calzada.



Los tres ocupantes del coche fueron atendidos en el lugar del accidente por el personal técnico de emergencias sanitarias del 061, pero tanto el conductor y su hija menor de edad recibieron el alta voluntaria, mientras que su mujer, que se quejaba de dolores en pecho y cuello, fue trasladada en la ambulancia asistencial hasta el Hospital La Rosaleda, en Santiago de Compostela. El conductor del citado automóvil manifestó que posiblemente él también se desplazaría por sus propios medios hasta el referido centro hospitalario compostelano para que le hicieran una revisión ante el temor a que horas después aflorasen los habituales dolores cervicales.



Por otro lado, en torno a las once de la mañana se registró otro accidente de tráfico debido a una colisión frontal entre dos vehículos en la Rúa Sálvora, en la parroquia ribeirense de Aguiño. Una ambulancia asistencial del 061 procedió a la evacuación al Hospital do Barbanza de las dos personas heridas, cuyo diagnístico inicial era que las lesiones que presentaban eran de carácter leve. Al lugar del suceso también acudieronuna patrulla de la Policía Local de Ribeira y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que instruye el correspondiente atestado.