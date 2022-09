Herido un anciano en un atropello en la Avenida de Compostela, delante del IES Praia Barraña, en Boiro

Un boirense de unos 80 años resultó herido, inicialmente de carácter leve, en un accieente de tráfico registrado poco antes de las doce de este mediodía en la Avenida de Compostela, delante del IES Praia Barraña. El suceso se prodijo cuando ese varón cruzaba la calle y fue atropellado por un vehículo. Al lugar acudió una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, con base en el lugar de O Saltiño, que informó de lo ocurrido al Centro Integrado de tención ás Emerxencias 112 Galicia, desde donde se pasó avisó a la Policía Local, al servicio municipal de Protección Civil y a la dotación de guardia del parque comarcla de Bomberos del Boiro, pero estos últimos ya no se llegaron a desplazar al no ser necesarios sus servicios, pues la víctima estaba liberada. El personal técnico del 061 inmovilizó al herido, al quei prestó una primera asistencia, y seguidamente procedió a su traslado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza.