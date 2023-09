Herido un conductor que sufrió un accidente con vuelco de su coche en la Autovía do Barbanza, en Ribeira

Un conductor resultó herido, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado poco antes de las cuatro de la pasada madrugada en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 37, antes de llegar a la salida de Palmeira. Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención á Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo sucedido, que no había personas atrapadas, pero sí que había algún herido. El conductor del único vehículo implicado se encontraba consciente, liberado y accesible, pues pudo salir por sus propios medios del automóvil, pero que precisaba asistencia sanitaria. Al parecer, el sinisestro consistió en una salida de vía de un coche, que resultó ser un Peugeot 307, y que acabó semivolcado en la cuneta, por detrás de la valla quitamiedos.

Fue entonces cuando desde dicho servicio de coordinación de las incidencias se solicitaron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal técnico se encargó de inmovilizar a la víctima y seguidamente procedió a su evacuación al Área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que recibiera la asistencia médica que precisaba, aunque las heridas o lesiones que presentaba no parecían revestir gravedad. Al lugar de la AG-11 donde tuvo lugar el accidente también se movilizaron la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, efectivos de la Policía Local de la capital barbanzana y de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado por el accidente de tráfico.