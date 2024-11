Herido un joven conductor en un aparatoso accidente de tráfico en la Autovía do Barbanza en A Pobra

La Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 31, cerca de la salida de A Mercé, en A Pobra, fue escenario en torno a las nueve menos veinte de esta mañana de un accidente de tráfico en el que resultó herido, inicialmente de carácter leve, un joven conductor de un Ford Fiesta. Ese vehículo circulaba por la calzada en dirección hacia Padrón cuando al llegar a la altura del puente del Río das Pedras la persona que iba a los mandos de ese vehículo perdió el control del mismo y se salió de la vía por el margen derecho, golpeando con su parte trasera contra la valla de protección de hormigón y se desprendió el portón del maletero, para seguidamente salir despedido hacia el lado izquierdo e impactó contra la mediana, quedando detenido sobre el carril de adelantamiento a unos 150 metros del punto del primer impacto.

Fue un particular el que a las 8.39 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, indicando que le parecía que colisionaron dos coches, pero luego se pudo comprobar que sólo había un único automóvil implicado. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de la incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del siniestro a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), pero cuyo personal no tuvo que intervenir ya que el conductor del Ford Fiesta, pese a quejarse de dolor en un costado, dijo que no precisaba asistencia, aunque posiblemente acudiría más tarde por sus propios medios a un centro sanitario.

También acudieron la Policía Local y la agrupación de voluntarios de Protección Civil, ambos de A Pobra, y la Guardia Civil de Boiro, así como sus compañeros del destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela, que se encargan de instruir el atestado, y personal de mantenimiento de la AG-11. Debido a que el coche accidentado quedó bloqueando el carril izquierdo, hubo que señalizar la zona para que los demás vehículos se dirigieran por el único que estaba libre. Al lugar también acudió Grúas Galicia, que procedió a la retirada del mismo antes de las nueve y media de la mañana y se pudo restablecer la normalidad en la circulación.