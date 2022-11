Herido un joven tras volcar en la Autovía do Barbanza, a la altura de la salida de Taragoña

Un conductor de unos 27 años y vecino de Boiro resultó herido, aunque su estado no parecía revestir gravedad, en un accidente de tráfico registrado en torno a las once menos cuarto de la noche de este miércoles en la Autovía do Barbanza, a la altura del carril de salida de Taragoña, en el kilómetro 19. Al parecer, el siniestro se produjo debido a que, por razones que se desconocen, la persona que iba al volante de un Seat Toledo, que circulaba por la calzada en dirección hacia Padrón, perdió el control del vehículo y se salió de la vía, quedando volcado sobre el asfalto. El conductor pudo salir por su propio pie del coche y ya se encontraba en el exterior cuando llegaron los medios de emergencias, que tuvieron que limpiar una importante cantidad de aceite que se derramó sobre la vía en una zona peligrosa para la circulación,





Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo ocurrido, y desde dicho servicio de coordinación se dio traslado de lo ocurrido a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado del accidente, a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro y a la Policía Local y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil, ambas de Rianxo,





También se dio traslado de dicha incidencia a operarios de la empresa de mantenimiento de la AG-11, que se encargaron de señalizar la calzada para garantizar las condiciones de seguridad de los equipos de emergencias, y se habilitó una zona para que pudieran seguir circulando los vehículos, y a Urxencias Sanitarias-061 Galicia, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico inmovilizó a la víctima y procedió a su evacuación al área de Urxencias del Hospital do Barbanza. Poco después de la pasada medianoche se dio por finalizada la intervención.





Una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias-061 Galicia evacuó al conductor herido al Hospital do Barbanza I Chechu Río