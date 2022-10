Herido un joven motorista en una colisión entre su vehículo y un coche en el lugar de A Pesqueira, en Boiro

Un motorista de 16 años resultó herido en un accidente registrado poco antes de las siete de esta tarde en el lugar de A Pesqueira, en la parroquia boirense de Santa María do Castro. El siniestro se produjo debido a una colisión entre la moto que pilotaba la víctima y un coche. Un particular avisó por teléfono al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 11 Galicia, precisando que el conductor del vehículo de dos ruedas tenía muy afectada una de sus piernas. Con esa información, desde dicho servicio de coordinación se dio tralado de dicha incidencia a Urxencias Sanitarias-061 Galicia, que movilizó al lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), así como al servicio municipal de Protección Civil y a la Policía Local de Boiro, que se encargará de instruir el atestado. El herido fue evacuado en el vehículo asistencial hasta el área de Urxencias del Hospital do Barbanza.