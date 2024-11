Herido un octogenario al salir despedido en un atropello en la Avenida da Paz, en Palmeira

Un octogenario resultó herido al salir despedido después de ser atropellado en la carretera AC-309, en el tramo denominado Avenida da Paz, entre A Carballa y As Saíñas, en la parroquia ribeirense de Palmeira. El suceso se registró en torno a las cinco de esta tarde y fue un particular el que contactó con Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para comunicar lo sucedido, precisando que la víctima, pese a estar consciente, precisaba de asistencia sanitaria, por lo que movilizó hasta el lugar del suceso a una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que iba con el equipo médico del PAC de Ribeira, que junto con el personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia, para seguidamente proceder a su traslado al Hospital do Barbanza.

Desde el 061 dieron traslado de esta incidencia al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, cuyos gestores informaron a la Policía Local, que elaborará un informe, y al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), todos ellos de Ribeira. También se dio traslado a la dotación de guardia del parque de Bomberos ribeirense, pero su intervención no era necesaria, por lo que ya no se desplazó. Al parecer, el hombre que ronda los 80 años indicó que irrumpió en la vía pública debido a que se le escapó el perro y en el momento que cruzaba la vía circulaba en dirección hacia la rotonda de As Saíñas un BMW Serie 1, conducido por una mujer de unos 30 años, que lo arrolló. Ahora será la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela el que se encargará de instruir el atestado, pues se trata de una carretera de su competencia.