Herido un peatón de edad avanzada al ser atropellado por un coche en el Paseo do Areal de A Pobra

Un hombre de edad avanzada resultó herido de diversa consideración en un accidente de tráfico, por una colisión frontolateral motivada por un atropello por parte de un Volkswagen Golf a una persona que circulaba en un vehículo de movilidad reducida que irrumpió en la calzada desde una acera, y que se registró en torno a la una y veinte de esta tarde en la zona del Paseo do Areal, a la altura del inmueble número. Fue un particular el que avisó de lo ocurrido a la Policía Local pobrense, que desplazó a una patrulla hasta el lugar de los hechos, y los agentes municipales contactaron con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para solicitar una ambulancia. Desde ese servicio de coordinación de las emergencias se avisó a Urxencias Sanitarias-061 Galicia, desde donde se movilizó un vehículo sistencia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Ribeira, que procedió a la evacuación de la víctima al Hospital do Barbanza, y también se informó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que ya no se desplazaron a la zona pues su intervención no era necesaria.