Herido en una pierna un hombre al cortarse con una motosierraen el lugar de Traba, en Rianxo

Un hombre fue evacuado a última hora de esta tarde en el helicóptero medicalizado Halcón 3 de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 hasta el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela tras resultar herido en una pierna, en la que sufrió un corte "moi feo", según indicó algún testigo, y por el que sangraba abundantemente. Al parecer, el suceso se registró en una vivienda del la aldea de Traba, en la parroquia rianxeira de O Araño, cuando esa persona se encontraba junto a otra cortando leña con una motosierra y, por razones que se desconocen, esa máquina alcanzó la parte trasera de la pierna de uno de ellos y se produjo la herida. Pese a la aparatosidad de la misma, laa vida de la víctma no corría peligro, según informaron fuentes de los servicios de emergencias y sanitarios movilizados hasta el lugar.

Fue un particular el que en torno a las ocho menos cuarto de esta tarde contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y, con la información que le fue facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega, pusieron los hechos en conocimiento del referido 061, que movilizó a la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la villa rianxeira, y al equipo médico del centro de salud de la localidad, así como el helicóptero H3 con base en la capital de Galicia. También se movilizó a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo y a una patrulla de la Policía Local. De igual modo, se informó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, pero su intervención no era necesaria, por lo que ya sus profesionales ya no tuvieron que acudir al lugar del suceso.