Herido un sexagenario en un atropello en la Avenida da Coruña, en Ribeira

Un ribeirense de 63 años, cuya identidad responde a las iniciales J.Z.D., resultó herido, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico, consistente en un atropello, registrado en torno a las diez y veinte devesta mañana en la Avenida da Coruña, a la altura del edificio número 70. Fue un particular el que a esa hora contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emergencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo sucedido, indicando que había un peatón que resultó herido.

Con esa información, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autonómica se dio traslado de lo ocurrido a la Policía Local de Ribeira, que instruye el atestado, al Grupo de Atención ás Emergencias Municipal (GAEM y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a la víctima, que presentaba heridas en una mano y que renunció posteriormente a ser trasladado a un centro sanitario y hospitalario.

Al parecer, el atropello se produjo cuando J.Z.D. cruzaba por un paso de peatones y fue alcanzado por un BMW 325 que iba en dirección hacia la rotonda de As Carolinas y, cuyo conductor indicó que no vio cruzar al viandante hasta que ya estaba encima de la zona cebreada y que, pese a que frenó en medio del mismo, no pudo evitar golpearlo y tirarlo sobre el asfalto.