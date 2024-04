Herido un trabajador al caer desde unos dos metros de altura en una fábrica del polígono industrial de A Pobra

Una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con base en Ribeira trasladó al Hospital do Barbanza a un trabajador que resultó herido al caer desde un par de metros de altura al suelo. El suceso ocurrió en torno a las cuatro y media de esta tarde en una fábrica de productos congelados situada en el polígono industrial de A Tomada, en A Pobra do Caramiñal, cuando, por razones que están siendo investigadas, el empleado se precipitó y recibió un fuerte golpe en la cabeza, llegando a sangrar por la zona buconasal de la cara, aunque no se descarta que también sufriera politraumatismo a consecuencia de la caída e impacto con el suelo, lo cual está pendiente de la valoración que se le realizará en el servicio de Urxencias del complejo hospitalario situado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros.

Desde la propia compañía se contactó con Urxencias Sanitarias de Galicia-061, desde donde se contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y solicitar medios de intervención. Fue entonces cuando los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil de Boiro, de la Policía Local de A Pobra, de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la localidad pobrense y al 061, así como al equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de A Pobra.

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061, con la colaboración de otros efectivos de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencias y sanitarios procedieron a prestarle una primera asistencia a la víctima, que fue inmovilizada al ser introducida en un colchón de vacío, para seguidamente meterla en el vehículo asistencial para proceder a su evacuación, en estado consciente, al hospital comarcal, en donde estaba previsto que se procediera a realizarle una evaluación de su estado con diferentes pruebas para determinar el verdadero alcance de sus heridas y lesiones.