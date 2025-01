Heridos dos jóvenes en un accidente de tráfico en el que su coche acabó subido a la mediana de la Autovía do Barbanza en Rianxo

Una mujer y un hombre de Ribeira que eran los dos únicos ocupantes de un Citroën C3, cuyas identidades responden a las iniciales J.K.L.A. y J.J.M.L., de 30 y 29 años, respectivamente, resultaron heridos en un aparatoso accidente de tráfico registrado ayer en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 17, a su paso por Asados. El siniestro consistió en una salida de vía y posterior impacto contra la mediana de hormigón, para seguidamente trompear ligeramente y se levantaron las ruedas posteriores, lo que provocó que el coche acabase montado sobre esa barrera separadora de la princial infraestructura viaria que atraviesa la comarca.



Fue un particular el que poco después de la una y cinco minutos de la tarde de ayer contactó con el 112 para comunicar que un automóvil había impactado contra la mediana y añadió que el conductor del mismo se encontraba fuera del automóvil, pero desconocía si estaba herido o no, aunque luego se comprobó que eran dos ocupantes del coche y que ambos habían sufrido lesiones. Con la información facilitada, sus gestores dieron traslado del accidente de tráfico a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la localidad rianxeira, así como a la Policía Local de Rianxo, a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la villa y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que instruye el atestado. Igualmente, se informó a la dotación de guardia del parque de Bomberos de Boiro, que ya no se desplazó al lugar al no ser necesaria su intervención.



Según pudo saber este periódico, los dos jóvenes que iban en el automóvil accidentado pudieron salir por sus propios medios del mismo y recibieron la asistencia sanitaria in situ por parte del personal técnico de emergencias sanitarias del 061, que procedió a la inmovilización de ambos y, tras subirlos a la ambulancia asistencial, los trasladó hasta el área de Urgencias del Hospital do Barbanza para que recibieran la atención médica que precisaban y se les practicasen las pruebas para determinar el alcance de sus lesiones que sufrieron, aunque inicialmente no aparentaban revestir gravedad.