Los hermanos Juan y José Paz Pérez reciben un emotivo homenaje póstumo por su contribución al Centro Recreativo de Artes y la parroquia

Un abarrotado salón de actos del Centro Recreativo de Artes, situado en el lugar de Sego, albergó a última hora de la tarde de ayer un acto de homenaje “in memoriam” a Juan Paz Pérez, que fue su presidente fundador el 29 de noviembre de 1980 y que falleció hace once años, y a su hermano José Paz Pérez, socio de honor de la entidad y del pasado 20 de abril se cumplió el primer aniversario de su muerte. El acto estuvo presidido por las hijas de ambos, Pura Paz Santos y Pura Paz Martínez, el alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, su actual máximo dirigente, Manuel Reiriz Dios; junto a su secretaria y tesorera, Rosa Orellán Santos y María Dolores Sampedro Tato, y que contó con la asistencia de más de 200 personas.

Fue un homenaje que resultó "moi bonito e emotivo", tal y como lo describieron quieren pudieron seguirlo en directo tanto sentados en alguna de las 150 sillas instaladas como también de pie, pues nadie quería perdérselo. Reiriz Dios, que en los comienzos de dicha sociedad era su vicepresidente tercero, recordó cómo empezó todo cuando un grupo de vecinos jóvenes, pues él rondaba los 25 años, Juan tenía 36 años y su hermano Pepe contaba con 41 años, pusieron todo de su parte para que Artes evolucionase. De hecho, fue en la época en la que se constituyó oficialmente dicha sociedad, que había tenido su germen una década antes en aquella comisión para o parque infantil -el edificio que alberga el Centro Recreativo de Artes se empezó a construir a mediados de la década de 1970-, fue la que supuso un antes y después para la parroquia, pues también se construyeron las escuelas y el campo de fútbol de Trumiáns, se inició la apertura de pistas, la instalación de alumbrado público y de las líneas de teléfono, entre otro avances.

Un impulsor y un colaborador

El actual presidente del Centro Recreativo de Artes destacó la figura de Juan Paz como el gran impulsor de lo que fue y es dicha entidad, pero también dijo que su hermano José no le fue a la zaga, pues fue un gran colaborador de la misma hasta seis meses antes de su fallecimiento y que pese a que no residía en la parroquia, era un habitual en ella, a donde volvía con frecuencia por el vínculo que le unía a Artes desde su nacimiento. El alcalde de Ribeira también se refirió a la relación que le une con esta parroquia pues, pese a que no vive en ella, dijo sentirme de ella, pues pasó buena parte de su infancia allí, especialmente en la casa de sus abuelos, además de que era allí donde su madre regentaba una peluquería.

Las palabras que más emocionaron a todos los presentes fueron las que pronunciaron las hijas de los homenajeados y que recordaron cómo eran sus padres y lo mucho que querían a Artes y que lo dieron todo por la parroquia. Además, también intervino durante bastante tiempo José Manuel Parada Paz, nieto de José Paz Pérez, con un recuerdo muy emotivo hacia su abuelo. El acto también incluyó actuaciones musicales, como fue la del joven pianista Miguel González Maceiras, que interpretó varios temas musicales con los que arrancó los sonoros aplausos del público, y el grupo de gaitas Os Liantes que, entre otras piezas, hizo sonar los acordes del Himno del Antigo Reino de Galicia, en el momento en que se procedió en el vestíbulo del edificio al descubrimiento de una placa conmemorativa de este homenaje realizada en madera por el artesano jubilado José Sánchez dos Santos. Al remate del evento se sirvió un pequeño ágape a los asistentes.