Los hosteleros de Ribeira solicitan que el Martes de Carnaval y el Dia da Dorna sean festivos locales en 2024

Una representación de la Asociación de Hosteleros de Ribeira mantuvo una reunión en la que acordó solicitar al Ayuntamiento que sean designados como festivos locales para 2024 el Martes de Entroido, día 13 de febrero, así como el 24 de julio, día central de la Festa da Dorna. Esta demanda la hacen ahora teniendo en cuenta que es en septiembre cuando se suelen decidir en el pleno de la corporación municipal esas fechas de cara al próximo año, además de que se trata de una cuestión importante para el sector, "tanto nas costumes e tradicións da vila como, a nivel económico, no conxunto do teciudo produtivo e, concretamente, no sector hostaleiro", indicó su presidenta, Paula Chouza Parada.

En este sentido, precisó que desde la Asociación de Hosteleros e Ribeira metieron por el registro general del Concello un escrito para que su opinión sea reflejada en la junta de gobierno local previa a la celebración de la sesión plenaria en la que se aborde ese asunto y se designen los festivos locales de 2024. Además, en base a la legislación vigente, los empresarios de este sector solicitan la intervención por parte de una persona en representación de las partes que firman ese escrito -en el que, además de Chouza Parada, también figura Lois Lopes García, de la Asociación Empresarial de Restauración, Aloxamento e Turismo de Compostela e Comarcas- en el pleno municipal cuya orden del día incluya la designación de los festivos locales para 2024, "permitindo deste xeito que a hostalería local exerza o dereito a defender os seus intereses ante unha decisión que afecta ao sector de maneira determiante", subrayó.

Desde el colectivo hosteleros de la capital barbanzana indicaron que abordaron el tema del Martes de Carnaval con los representantes de todas las fuerzas políticas, ante las que defendieron su postura de que ese día sea siempre festivo local, y de que las fiestas de la patrona Santa Uxía se celebren el segundo fin de semana de septiembre, "concentrándose nese día o orzamento que cada ano se despilfarra en varios días de festa para non xerar nada". Además, los hosteleros les reiteraron el dese de todos de que no se pierda ninguna de las celebraciones y de unir fuerzas para que todo funcione.