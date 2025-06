El IES Félix Muriel queda preseleccionado como finalista en la quinta edición de los premios EITA

El IES Félix Muriel ha sido preseleccionado por el proyecto Eramus 2020-1-ES01-KA102-081187 "Care for Dependet People in EUrope. Working for Social Inclusion and Sustainability", como candidato al Premio EITA en su quinta edición para centros de Formación Profesional.



El tema seleccionado para esta convocatoria es “Educación para la ciudadanía: participación en la vida democrática, valores comunes y compromiso cívico”, y el reconocimiento busca destacar las prácticas docentes dentro del programa Eramus+, así como resaltar el trabajo de los profesores y los centros que participantes.



Asimismo, la iniciativa buscar poner en valor la cooperación europea en el ámbito de la educación no universitaria, así como el establecimiento del Espacio Europeo de Educación.



La comunidad educativa del IES Félix Muriel se siente agradecida por este nombramiento, que supone una exaltación de su trayectoria como centro educativo y de su compromiso con la inclusión con el Ciclo de Atención a Personas en Situaciones de Dependencia, referente en O Barbanza.



De esta forma, el Sepie (Servicios Español para la Internacionalización de la Educación) valora el enfoque del instituto, que explora la capacitación de las personas para que se conviertan en ciudadanos activos, al mismo tiempo que fomenta la integración social.