El ilustrador ribeirense Bernardo Paz plasma el Folión de Manzaneda en las cajas de leche entera de Feiraco

La empresa láctea gallega Feiraco, integrada en la Cooperativa Rural Galega CLUN y con sede en Ames, acaba de poner en marcha una propuesta vinculada al Carnaval con la finalidad de homenajear este tipo de celebraciones que tienen lugar a lo largo y ancho de la geografía autonómica. Bajo el lema "Entroidos tan galegos coma nós", sus cajas de leche llevan en estas fechas una imagen muy particular, la de Carnavales singulares de Galicia: el Folión de Manzaneda, Os Xenerais do Ulla y el Entroido de Cobres. "Son tantos os Entroidos que existen na nosa terra que quixemos facer unha representación de tres deles a través da visión de ilustradores emerxentes galegos", señalaron desde la compañía. Además, subrayan que Feiraco sigue de ese modo siendo fiel a su compromiso con la cultura de Galicia, contribuyendo a su difusión, y en esta ocasión apoyando además a artistas nuevos de la comunidad, convirtiendo en lienzos las cajas de leche.

Las cajas de leche entera están dedicadas al Foilón tradicional del Carnaval de Manzaneda. "O son do folión, cos bombos, tambores, chocas e utensilios de labranza metálicos, enche todos os recunchos da localidade ourensá durante este peculiar pasarrúas, coa Mázcara como personaxe principal. Levan os seus característicos gorros con cintas de cores, destacando os seus saltos e danzas de orixe arcaico", detallan desde Feiraco. Es el ilustrador y diseñador gráfico ribeirense Bernardo Paz (1984) el que realizó una propuesta que transmite mucho ritmo y musicalidad: "Esta experiencia permitiume afondar no folclore galego, nas tradicións que descoñecemos e neste Entroido en particular, do que me chamou a atención que é unha actividade social que reúne a todo o pobo, todo o mundo sae á rúa a agardar pola máscara, todos interactúan. Tratei de recoller esta idea do pobo en alerta, o estrondo dos tambores e das trompetas. Foi un proceso moi gratificante e unha magnífica plataforma para dar a coñecer o noso traballo a un público moi diverso”, remarcó el artista.

Las cajas de leche semidesnatada están dedicadas al Carnaval de Os Xenerais do Ulla, Festa de Interese Turístico de Galicia, que se celebra en diferentes localidades de Boqueixón, A Estrada, Santiago de Compostela, Silleda, Teo, Touro, Vedra y Vila de Cruces. Su origen está en los enfrentamientos armados que tuvieron lugar en la comarca a lo largo del siglo XIX. La vestimenta de los generales evoca los uniformes militares decimonónicos; en la cabeza llevan un llamativo bicornio rematado en plumas; montan caballos en los que destaca un espejo adornando su cabeza y, por parejas, realizan "atranques", enfrentamientos dialécticos en los que se mofan de asuntos sociales de actualidad. La ilustradora Sarai Lorenzo (Cangas, 1995), inspirada por la naturaleza y los cuentos populares, retrató desde su punto de vista este singular Crnaval. Los generales, las plumas y los caballos son los elementos principales de su ilustración, empleando la técnica de la estampación pero en digital. "Para min foi unha gran sorpresa que me seleccionaran para este proxecto, sobre todo tendo en conta que se trata dunha empresa grande e ademais galega, unha moi boa oportunidade. Estou empezando e fíxome moita ilusión que se fixaran en min, que nos dean este protagonismo aos ilustradores", declaró.

En las cajas de leche desnatada está representado el Entroido de Cobres, que se celebra n el municipio pontevedrés de Vilaboa y está reconocido como de Interese Turístico. Sus orígenes se remontan al siglo XVII y sus principales personajes son las Madamas y los Galáns, vestidos con coloridos trajes, cargados de joyas, cintas y abalorios, portando vistosos sombreros. Irene San Juan (A Coruña, 1981), que se dedica a la ilustración infantil y juvenil y realiza sus obras en estilo naíf, explicó que le gusta dibujar personajes y personas. "Buscaba algo tipo cómic, moi alegre, que tivera movemento, a través das cintas e as flores, cos sombreiros como protagonistas porque visualmente foi o que máis me chamou a atención deste Entroido. Paréceme xenial a idea de introducir a ilustración nun produto tan familiar como é o leite", destacó.

Sorteo en Instagram

Durante la campaña se sortearán vasos para llevar, ilustrados también con las imágenes de estos carnavales realizadas por los tres artistas. Para conseguir uno de esos regalo será necesario subir a Instagram una fotografía con la caja que más le guste a cada uno, etiquetar a @feiracolacteos y añadir el enlace #entroidofeiraco. Así, todos os participantes entrarán en un sorteo.