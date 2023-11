Inaugurado el nuevo Eroski Center en Rianxo tras una inversión de 2,2 millones de euros

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski inauguró esta mañana en Rianxo una nueva área comercial Eroski Center, con la oferta de más de 13.100 referencias, tanto de marcas líderes como propia, y que mañana abrirá sus puertas al público. Al acto celebrado hoy asistieron el alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, y el director de hipermercados, supermercados y gasolineras Eroski, Florentino Vázquez, junto con el director general de Vegalsa-Eroski, Joaquín González; quien destacó en su intervención que la gran apuesta de la empresa pasa por los productos frescos, locales y de temporada como valor diferencial y que los clientes podrán encontrar a su disposición en este "novo e mellorado establecemeno", en el que para acometer las obras de acondicionamiento del nuevo local emplazado en la urbanización Virxe de Guadalupe y que cuenta con una superficie comercial de 1.383 metros cuadrados y aparcamiento cubuerto eclusivo para clienes con 59 plaas disponibles, se llevó a cabo una inversión total próxima a los 2.200.000 euros.

De igual modo, señalaron que su horario de tención al público será de 9.15 a 21.45, incidiendo en que los clientes podrán encontrar en esta nueva superficie "unha gran selección de produtos frescos composta por preto de 4.000 referencias, o que supón o 30% da oferta total". Y añadieron que ello se complementa con una "atención personalizada dispoñible nas seccións de froitería, panadaría, carnicería, chacinaría e peixería que contan con venda asistida". Además, este supermercado dispone de servicios como máquina de zumo recién exprimido, cortadora de pan, servicio de envío a domicilio y una selección de productos ecológicos con cerca de medio centenar de referencias disponibles. "Como é habitual nas diferentes enseñas de Vegalsa-Eroski, os clientes poderán gozar tamén das vantaxes da tarxeta Eroski Club e Eroski Club Ouro, coa que poderán acumular un desconto directo de entre o 4% e o 6% en todas as súas compras", precisaron desde la compañía.

"A atención ao cliente estará cuberta por un equipo de tenda conformado por 39 persoas, entre as que se atopa o equipo ao completo do anterior establecemento que a enseña dispuña en Rianxo, así como novas incorporacións", precisaron sus responsables, queien detallaron que este Eroski Center está adaptado al modelo comercial “Contigo”, que se caracteriza "por ofrecer unha gama especializada en alimentos frescos, pola súa aposta polos produtos locais, a atención personalizada e o aforro na cesta da compra diaria co programa de fidelización Eroski Club. Neste modelo están presentes tamén de forma transversal os compromisos de Vegalsa-Eroski co fomento da saúde e sustentabilidade, caracterizándose os seus establecementos polo seu atractivo comercial diferencial, por ser tendas de nova xeración e por unha relación próxima cos clientes", concluyeron desde Vegalsa-Eroski.