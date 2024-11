Un incendio afecta a un capacho con ropas de agua en el cobertizo de una vivienda unifamiliar en Boiro

El galpón de una vivienda unifamiliar situada en el lugar de Camiño Vello-Escarabote, en la parroquia boirense de Santiago de Lampón, fue escenario de un incendio esta pasada noche. Fue un particular el que a la cuatro menos diez de esta madrugada contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para dar la voz de alarma y comunicar lo sucedido, además de solicitar medios de intervención para la extinción del fuego. Además, el alertante precisó que no había víctimas, pues en su interior sólo había un gato que no sufrió daño alguno, como se pudo comprobar posteriormente, pese a que en el interior de ese departamento se generó una densa y negra humareda.



Con la información facilitada, los gestores de ese servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese suceso a la dotación de guardia del parque de Bomberos de Boiro, al servicio municipal de Protección Civil y a la Guardia Civil. Tal y como se indicó, el incendio se registró en un cobertizo con una sóla puerta de acceso y la gran cantidad de humo dificultó el acceso y la visibilidad en su interior, de ahí que la intervención de los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el polígono industrial de Espiñeira y los efectivos municipales de emergencias se prolongase durante algo más de una hora.

Una vez dentro del galpón, los equipos de extinción comprobaron que el foco del incendio, con muy poca llama pero mucha humareda, se concentraba en un capacho y las ropas de agua que contenía, aunque se desconocen las causas que originaron el incendio. Los bomberos apagaron el fuego básicamente con agua y procedieron a la ventilación del referido habitáculo y la intervención se dio por rematada pasadas las cinco de la madrugada, momento en el que todos los medios movilizados regresarosn a sus sedes..