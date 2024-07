A Inchadiña saiu este ano desde o porto de Rianxo para facer o remonte dos ríos Ulla e Sar

En torno ás once da mañá de onte partiron desde o porto de Rianxo o barco volanteiro “O Piueiro” da Guarda, con 18 tripulantes a bordo, así como tres dornas, de nomes “Ortelinda”, “Bandalla” e “Salgarita”, con dous tripulantes cada unha delas, para sumarse a primeira hora da tarde a expedición de embarcacións tradicionais que realizaron o remonte dos ríos Ulla e Sar, Esa foi unha das novidades desta undécima edición da Inchadiña Branca Vela, entre as localidades de Valga e de Padrón. Os barcos que participaron nesta iniciativa foron o volanteiro “O Piueiro” da Guarda, con 18 tripulantes a bordo, así como tres dornas, de nomes “Ortelinda”, “Bandalla” e “Salgarita”, con dous tripulantes en cada unha delas. Esta actividade, que se celebrou por primeira vez no ano 2013 para celebrar o 150 aniversario da publicación de "Cantares gallegos", e xurdiu como iniciativa das xentes da cultura marítima para honrar a unha autora que nesa obra fala das dornas que subiran Ulla arriba no seu tempo.