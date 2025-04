Un informe determinará las medidas a seguir de probarse contaminación en A Ribeiriña

La directora del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), Covadonga Salgado, declaró en sede parlamentaria sobre la eliminación definitiva de los vertidos en el litoral de A Rbeiriña, en A Pobra do Caramiñal. Según informó, el organismo que dirige incrementó el control de la afectación de los hidrocarburos a los moluscos. En este sentido, elaboró análisis específicos los días 15 y 28 de enero, así como el 12 de febrero. Los resultados obligaron a cerrar tres bancos, uno de marisqueo a pie y dos de navajas. Además, a mediados de marzo se tomaron nuevas muestras, cuyos datos se obtendrán en los próximos días. Salgado cualificó como ‘‘diligente’’ la actuación de Intecmar en esta materia.

Desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático también se intervino. Con Costas del Estado, titular de los terrenos de La Onza de Oro, se ha validado un plan de investigación para, en cuatro meses, presentar su informe con las consecuentes medidas a tomar en caso de que se certifique que el suelo esté contaminado. Asimismo, se le solicitó documentación al Concello en materia urbanística y medioambiental, la cual, afirman desde la Xunta, aún no fue remitida.

Zona de protección civil

El Consejo de Ministros ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección vivil los territorios que han sufrido hasta 53 fenómenos adversos de distinta naturaleza entre el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. Debido a que estos episodios han ocasionado daños, el Estado interviene en base al principio de solidaridad interterritorial. En este listado se incluye la mancha en A Ribeiriña.