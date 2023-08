Ingresado en el Hospital do Barbanza un joven que se cortó en un brazo con una empacadora en Olveira, en Ribeira

Un hombre que ronda la treintena de años permanece ingresado en el Hospital do Barbanza después de que a última hora de la tarde del miércoles resultase herido por un traumatismo que sufrió con un accesorio de un tractor con el que estaba trabajando en una finca particular en los Campos de Olveira, dentro del parque natural de Corrubedo, en Ribeira. El suceso ocurrió en torno a las ocho de la tarde y fue un familiar el que contactó con Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para solicitar asistencia sanitaria inmediata para la víctima que se había cortado en un brazo con una empacadora. Desde ese servicio se movilizaron el helicóptero medicalizado Halcón 3 con base en Santiago y una ambulancia, y se contactó con el 112 para solicitar presencia policial y del Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM) para facilitar las tareas de aterrizaje de la aeronave.



Cuando llegaron los efectivos de las Policías Local y Nacional y del GAEM ya no había nadie en el lugar. De hecho, el helicóptero H3 del 061 estuvo sobrevolando durante un buen rato la zona del campo de fútbol y el aparcamiento de las dunas a la espera de recibir indicaciones para aterrizar, pero finalmente no tomó tierra y regresó de vacío a su base tras anularse su intervención. Al parecer, el hecho que de ya no se encontrase la víctima en la zona se debió a que un familiar se lo llevó al Hospital do Barbanza en su coche particular pues entendía que la herida presentaba un corte feo, por el que sangraba bastante, y que su situación se estaba complicando bastante con el paso de los minutos, por lo que consideró que no podía esperar a la llegada de la asistencia sanitaria.



A pesar del corte en el brazo, la funcionalidad de dicha extremidad superior la conservaba y se le introdujo en un quirófano para limpiarlo bien y hacerle las curas pertinentes, entre las que se incluyó la sutura de la herida causada por un trauma. A pesar de la alarma inicial que generó dicho suceso, debido al corte y a la abundante sangre que manaba del brazo, el herido se encuentra bien en la planta de hospitalización del complejo asistencial situado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros.

Evolución heridos graves

Por otro lado, en cuanto al menor de edad que sufrió politraumatismos tras chocar con su bicicleta contra un coche que estaba aparcado frente al tanatorio del lugar rianxeiro de O Pazo se encuentra estable dentro de la gravedad en la UCI Pedriátrica del Clínico de Santiago. Además, el hombre de 67 años, M.S.P., que llevó un golpe en la cabeza al caer de espaldas desde un andamio en la aldea de Sampedro, en Palmeira, se encuentra en la unidad de críticos del CHUS, en donde evoluciona favorablemente.

En otro orden de cosas, poco antes de las doce y veinte del mediodía de ayer se recibió en el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia un aviso de un particular que alertda de un accidente de tráfico, consistente en una colisión entre un coche y una moto, en la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 15, a su paso por la parroquia rianxeira de Asados. Desde dicho centro de coordinación de emergencias se dio traslado de esa alerta a diversos medios, entre lso que se encontraba la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que comprobó nada más llegar que de lo que se trataba era de un automóvil averiado, por lo que el aviso se quedó en una falsa alarma.