Inician las obras de revalorización del Faro de Sálvora como centro de interpretación y promoción turística

Turismo de Galicia ya inició las obras de rehabilitación y revalorización del Faro de la Isla de Sálvora para que, además de mantener su uso principal como señal marítima, tenga una utilidad complementaria como centro de interpretación y de promoción turística, y estará orientado a la investigación, conservación, divulgación y puesta en valor de las isla y su patrimonio, así como vertebrar el plan de promoción turística “impulsando un recurso didáctico e lúdico ao tempo que se promove a creación de experiencias de turismo científico”, según explicó el arquitecto redactor del proyecto, Víctor Manuel López Puga. Se trata de una actuación que fue adjudicada a Prace Servicios y Obras SA -ya inició las obras el pasado 20 de mayo- por 1.514.455 euros, lo que supuso una rebaja de 30.907 euros (-2%) respecto al precio por el que salió a licitación, que fue de 1.545.362 euros, superando a la otra aspirante, cuya propuesta económica sólo redujo en 3.865 euros el presupuesto inicial.



López Puga recordó que el Faro de Sálvora, que actualmente depende de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa, entró en servicio el 19 de octubre de 1853 -hizo referencia a dos paredes de piedra que siguen en pie y que pertenecen a inmueble primitivo-, y que en diciembre de 1921, casi un año después del naufragio del vapor “Santa Isabel”, en el que murieron 213 personas, se encendió la linterna del nuevo edificio, cuya construcción se acabara 4 años antes, pero se retrasó debió a cuestiones relacionadas con la instalación de la linterna. Detalló que la puesta en valor del inmueble que alberga la atalaya contempla la mejora de su eficiencia energética con actuaciones en su envolvente, el suministro de energía -la electricidad inicialmente se obtenía de dos grupos electrógenos a gasóleo- y mejora de interiores y urbanización, así como el diseño y restauración del espacio para turismo científico y Destino Starlight.

Envolvente

En concreto, las actuaciones en la envolvente y en el interior contemplan la rehabilitación de los acabados exteriores y de la cúpula -linterna- y cambio de las ventanas. También se procederá a la restauración y recuperación de los elementos de forja en las puertas de acceso y las sustituciones de la pasarela que une de forma aérea ambas cubiertas y de los 16 paneles fotovoltáicos actuales por 60 nuevos, para dar soporte eléctrico a la totalidad del edificio -12 serán exclusivamente para la señal marítima y los 48 restantes para el resto del complejo-; demoliciones interiores para llevar a cabo una nueva distribución, que permita contar con una zona expositiva y sala de presentación, un aula de formación y polivalente, además de una cafetería opcional, y la climatización de los espacios.



Igualmente, el redactor del proyecto explicó que se acometerán actuaciones en el patio, con la recuperación de pavimentos antiguos, dejando visibles las losas de granito que ahora está taspadas por mortero y el pozo de acumulación de aguas pluviales. En cuanto a su entorno se procederá a la eliminación de acera perimetral de 80 centímetros y la creación de una nueva más amplia. López Puga refirió que antes de emprender esta nueva intervención, el faro fue objeto de obras de remodelación en todo este tiempo y recordó algunas de ellas, como la colocación de azulejo en 1930 sobre una pared enfoscada y muros de piedra y mampostería, y que en 1978, debido al deterioro de las viviendas, se hicieron tres nuevas, pero manteniendo las originales.

Uso complementario

Víctor López Puga incidió en la idea de que el uso principal del faro seguirá siendo el de señal marítima y que lo que se está haciendo es darle un uso complementario. A eso mismo también se refirió el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que visitó la isla y la zona de actuación junto al alcalde de Ribeira, Luis Pérez, la conselleira do Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, del director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y al director conservador del Parque Nacional das Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas, entre otras autoridades y acompañantes, con los que había zarpado al mediodía a bordo de un catamarán desde el puerto de Aguiño.



El titular del Ejecutivo autonómico, que aprovechó para reivindicar el papel de la actividad turística en la puesta en valor del patrimonio y de los bienes culturales como es el caso del Faro de la Isla de Sálvora, pidió el apoyo de todos para sacar adelante actuaciones como esta. En este sentido, el mandatario ribeirense, que había hablado de la historia de la isla y se detuvo en el referido naufragio del “Santa Isabel” y la actitud de las cuatro mujeres a las que luego se les llamó “Heroínas de Sálvora”, Saludó positivamente este proyecto por invertir en patrimonio y en la seguridad de los navegantes y le tendió la mano a Alfonso Rueda y le dijo que tenía una administración amiga para colaborar en cualquier proyecto de Ribeira.

Divulgación científica

En la visita a las obras con las se pretende la restauración estructural del faro y convertirlo en centro de observación turístico-científica, Rueda especificó que se le dará un nuevo impulso a la divulgación científica y a la promoción de la fauna y flora de la zona, y que eso es algo que se realizará manteniendo siempre la esencia del lugar en el que se actúa: “Sabemos perfectamente onde estamos y que o valor fundamental deste lugar é conservalo”. En este sentido, refirió que será darle una “segunda vida” desde un punto de vista sostenible, respetuoso con el medio ambiente y reivindicativo con el pasado, llegando a hacer referencia a lo que antes narró Luis Pérez había dijo antes sobre el naufragio del “Santa Isabel” con “xente moi valente que rescatou a moitas persoas que do contrario terían morto coma outras, e que non hai que esquecer”.



En su intervención, el presidente de la Xunta destacó el plan de rehabilitación de 12 Bienes de Interés Cultural, que se incluye en el Plan Xacobeo Next Generation, como paso imprescindible para avanzar en el cuidado y mantenimiento del patrimonio gallego: “Temos uns tesouros aquí que hoxe poñemos un poco máis en valor”, afirmó. Rueda aprovechó para destacar las buenas cifras del turismo en Galicia en el primer trimestre del presente año, refiriéndose a que “hai menos de catro anos non sabiamos cándo iba a recuperarse o turismo e este ano estamos no camiño de superar os oito millóns de visitantes”, destacó.

Desde el Gobierno autonómico se incidió en esa idea, apuntando que en los meses que han transcurrido de 2024 se alojaron más de 1,3 millones de viajeros y que el turismo internacional continuó creciendo con un ritmo del 5%, y el sector hotelero está registrando sus mejores datos económicos. “Xa conseguimos que nos veñan a visitar nos meses centrais do ano. O que temos que facer é manexar eso con intelixencia, desestacionalizar, pois Galicia é visitable os 12 meses do ano”, dijo Rueda, quien precisó que en lugares como Sálvora hay que hacerlo respetando normas, “pois non pode ser universalmente utilizada, sen regras, nin organización”.

Saber hacerlo

En este sentido, destacó la importancia de un turismo respetuoso con el medio ambiente, y que avance en investigación y mantenimiento de los bienes culturales. “Hai que sabelo facer Estamos nun momento turístico fantástico e actuacións como esta, de poñer en valor o noso, é como imos conseguir que todo esto vaia medrando sen que se nos vaia das mans e que siga creando cada vez máis riqueza en cada vila de Galicia”, finalizó el presidente gallego.