Interponen una querella por falsedad documental y administración desleal por la cesión del monte de O Chazo

Vecinos de O Chazo interpusieron ayer en los juzgados de Ribeira una querella contra la presidenta, el vicepresidente y el secretario de la junta rectora de la Comunidade de Montes en Man Común de San Cristóbal de Abanqueiro, por los presuntos delitos de administración desleal y falsedad documental en relación con sus cargos y, en particular, con la cesión, que sostiene se realizó de manera presuntamente fraudulenta, de seis hectáreas de monte de dicha entidad. En la querella se pone de manifiesto la supuesta existencia de una alteración del censo de comuneros, “constando debidamente acreditado que varias personas que componían el mismo estaban finadas en el momento de acordarse la cesión del monte a una empresa hostelera. Entre los hechos denunciados destaca que también los vecinos querellantes no fueron notificados de la convocatoria de la asamblea en la que se adoptó el citado acuerdo de cesión, extremo que pone de relieve las presuntas malas prácticas de los querellados”, indicó el abogado que representa a los denunciantes.



Los denunciantes afirman que se vieron obligados a emprender acciones legales para “salvar o noso monte da especulación urbanística que se pretende levar a cabo nel, coa construción dun edificio de formigón, cabanas, pistas deportivas, piscina, etc”. Señalan que para “perpetrar este atentando á natureza” se emplearon “prácticas pouco lexítimas” que remataron con un contrato de cesión del monte “moi proveitoso para unha empresa hostaleira, pero nefasto para a comunidade de montes e devastador para o monte do Chazo e as persoas que entenden a necesidade actual de conservar os espazos naturais como patrimonio imprescindible e fundamental para a existencia dos seres humanos no noso planeta”.



Los afectados aseguran que recurrieron a la vía judicial para preservar el monte, ya que afirman que las medidas adoptadas hasta el momento no dieron el resultado esperado, “e o monte segue en situación de vulnerabilidade posto que, a pesar de amosar a nosa disconformidade á comunidade de montes por ter sido privados do dereito a decidir sobre a súa cesión non convocándonos ás asembleas, non se tivo en conta”. Añadieron que la Fundación Ría al final no les pudo ofrecer su apoyo, porque no se les entregó la copia solicitada del proyecto de campamento turístico por parte de la Administración, ni de la empresa hostelera. “Os informes desfavorables do persoal técnico forestal non foron suficientes para que a Consellería do Medio Rural, á vista de que o proxecto hostaleiro presentado falsea a realidade e ameaza cunha tala desproporcionada, protexese o monte”, señaló Sofía Castelo.

Insuficientes

Los vecinos que denuncian esa situación indicaron que las concentraciones llevadas a cabo, ni las 6.048 firmas recogidas y presentadas para demandar un cambio de ubicación de ese futuro campamento turístico y permitir la conservación del monte, tampoco fueron suficientes para que el Ayuntamiento ejerciese de mediador entre las partes y el proyecto se pudiese ejecutar en otro lugar que no supusiese la destrucción de un espacio natural del que, hasta el día de hoy, cualquier persona del mundo pudo gozar al igual que de todas las playas que lo rodean en perfecta armonía con las especies animales y vegetales que lo habitan.

Los vecinos querellantes afirmaron que son sabedores de que cuentan con mucho apoyo, noque no es reconocido por la Administración, “pero efectivamente exercido e materializado con sinaturas de puño e letra e de outras moitas maneiras”. Por ello, expresaron públicamente su agradecimiento a todas las personas que les apoyaron con sus firmas, pero también “escoitándonos, ofrecéndonos asesoramento, dando visibilidade, brindando información relevante, prestándonos apoio material e tamén agradecéndonos que tratemos de defender este espazo, porque nos dades a forza necesaria para seguir adiante. Nos demostrades que temos a razón defendendo o monte e que é certo que debe ser un ben común, que non debemos deixar que se destrúa polo interese caprichoso dunha única persoa que, con toda certeza, pode levar a cabo o seu proxecto con éxito en calquera outro lugar e sen necesidade de que o seu capricho ocasione a destrución do monte do Chazo”, concluyeron los afectados.