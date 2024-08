Isa Penabal y María José Salgueiro vuelven a unirse para montar una exposición pictórica con su visión del mar de Corrubedo

La segunda planta de la Casa do Mar de Corrubedo, que es la sede del club de pensionistas y jubilados de dicha parroquia ribeirense alberga desde ayer y hasta el 18 de agosto la exposición de pinturas “O mar e o pincel. Retratos de Corrubedo. Dúas miradas”, que son obra de Isa Penabal y María José Salgueiro, que,tienen fuertes vínculos con Corrubedo. De hecho, aunque la primera es natural de Santiago de Compostela sus vínculos con Corrubedo son grane pues vivió allí de pequeña y veranea en esa parroquia desde que nació -este año pasará cinco semanas hasta que remate agosto-, aunque desde hace ocho años reside en la Bretaña Francesa; mientras que la segunda vive habitualmente en Sevilla, pero es natural de Corrubedo, donde también veranea y este año vino de manera extraordinaria en junio y no se piensa marcha hasta septiembre, para huir de las elevadas temperatura de la capital hispalense "pues aquí se est´de maravilla". A la apertura de la muestra asistió Evelyn Stern, la mujer del prestigioso arquitecto británico David Chipperfield y que salió encantada de lo que allí vio, sobre todo en los cuadros en los que salen su casa y la playa a la que acuden habitualmente.

Fue su fuerte arraigo con Corrubedo y la morriña que les invadió durante en el confinamiento lo que, al encontrarse en redes sociales y vieron que hacían obras isnporadas en el mismo pueblo, les llevó en agosto de 2021, con la colaboración de la comisión de fiestas de la parroquia, con Abdón Santos al frente -que repite-, a montar su primera exposición conjunta de 40 pinturas, "As cores de Corrubedo", también en la Casa do Mar de la parroquia corrubedana, entonces junto Ana Inglemo que, pese a haber nacido en Santander, tiene vínculos con esta tierra ya que sus padres son naturales de ella. Tres años después de que les apeteciera mostrar los trabajos que hacen, ahora lo vuelven a hacer. Mientras Isa Penabal presenta diez óleos y 7 linograbados, María José Salgueiro hace lo propio con 20 acuarelas, 12 retratos y 20 apuntes de playa. Ambas se inspiran o se guían en fotografías que la primera pinta en la Bretaña Francesa, mientras que la segunda además de pintar en Sevilla, también hay muchos que los pinta in situ como los referidos apuntes en un arenal en lso que utiliza un cuadernillo.

Salgueiro señala que ha escrito alguna reseña sobre sus obras "porque la acuarela también es agua, así que qué mejor combinación puede haber. Es un agua que es necesario dominar un poquito, y eso también pasa, precisamente, con el mar. A mi me interesan particularmente los paisajes de Corrubedo con niebla, el mar enfurecido, con temporal y oleaje. Me encanta que haya mucho movimiento de agua, y también reflejos, que es lo que quise hacer cuando nos pensamos en montar esta exposición, de intentar ver como se reflejan los objetos, los edificios, la gente y el juego de colores que hay en esos reflejos". Para ella, Corrubedo es, además de agua, agua salada, arena y piedra y sol en verano. "Dicen que la acuarela es una técnica difícil porque el agua manda y hay que saber cómo se comporta y aprovechar sus cualidades. Eso es algo que tiene en común con el mar. En estas acuarelas he intentado captar las transparencias, los cambios de color, los reflejos, la bancur de la espuma de las olas..."

Retratos de familia

María José Salgueiro también presenta retratos de familia, que define como "algo extraordinario", y que concretamente son de sus hijos, de los que tiene una colección, aunque la mayor parte lo realiza por encargo. Dentro de la docena de retratos de la muestra en Corrubedo se incluye uno del cantante Harry Styles, "que fue un estudio para una clase y que consistió en un reto con mis alumnos para ver cómo haría la piel de un hombre tan blanquita. También es un guiño al polémico cartel de la Semana Santa de Sevilla. Cuando mis alumnos vieron los retratos, fueron los que me animaron a poner los retratos en una exposición, pues me dijeron que merece la pena que la gente vea cómo están trabajadas las texturas de la piel o el pelo".

Por su parte, Isa Penabal manifestó que "me gusta centrarme en las fotos de Corrubedo con personas que interactúan en ese paisaje, sobre todo, de verano, que es lo que yo espero todo el año. E indicó que las diez nuevas pinturas al óleo que presenta en esta exposición son el resultado del trabajo de estos tres últimos años. "Son espacios en los que el mar es protagonista. Escenas de verano donde las personas interactúan con el paisaje. Momentos que todos los que vivimos o venimos a Corrubedo echamos de menos cuando estamos lejos o cuando nos encontramos en el frío y gris invierno. Estos trabajos son mi manera de sentirme cerca del verano de Corrubedo". Respecto a las criaturas marinas de su colección de ilustraciones realizadas mediante la técnica del linograbado, cuya creación partió del juego de imaginar los posibles seres fantásticos que habitan las profundidades del mar. Fueron realizados de manera totalmente artesanal desde el año pasado y la artista subraya que "una vez que tengo mi dibujo listo, lo baño en una plancha de linóleo utilizando unas herramientas llamadas gubias, y esa plancha, tras ser entintada, es la que sirve como matriz para transferir posteriormente los diseños al papel.