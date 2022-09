Jealsa renueva su colaboración con Amicos y ambos difunden un video con los resultados obtenidos de esa alianza

La sede de Amicos en Comoxo (Boiro) acogió esta mañana la presentación del vídeo “Historia dunha Alianza” entre la propia asociación y Jelsa, en el que queda patente el compromiso da conservera dentro de su programa de responsabilidad social corporativa We-Sea. Además, en concreto, enlazan perfectamente con los tres de los pilares más destacados para Amicos, como son la inserción laboral de personas con discapacidad, facilitar oportunidades y apoyos a personas con grandes discapacidades a través de su fábrica social y talleres prelaborales y trabajar conjuntamente en proyectos de integración escolar de niños con discapacidad, como Badabooom y Festiritititi, y mantener su unidad de apoyo y estimulación sensorial. Para la compañía presidida por Jesús Manuel Alonso, las alianzas resultan fundamentales y, concretamente, la que tiene con Amicos es para ese grupo empresarial una de las más importantes.





Tras la visualización de la referida producción audiovisual, Margarita Hermo, directora de Relacións Institucionais de Jealsa, y Xoan España, director general de Transformación de Amicos, firmaron la renovación del convenio con la finalidad de seguir promoviendo las oportunidades de inserción laboral y los proyectos de integración escolar. Hermo destacó que con la continuidad de esta colaboración siguen afianzando la relación que la compañía boirense inició hace más de diez años con Amicos. Se trata de una alianza que les permite seguir aportando a la sociedad "contribucións positivas" que ayudan a las personas más vulnerables y a sus familias, al tiempo que se intenta concienciar a todos los vecinos de la importancia de construir una sociedad más inclusiva. Asimismo, aprovechó para felicitar a Amicos por la importante labor que está desarrollando y que este proxecto que naceu da man de Esther Vidal fai tantos anos, se vexa moi pronto culminado coa ampliación que están desenvolvendo”, precisó la representante de Jealsa.





Por último, Xoan España manifestó que “hoxe e un día especial, un día diferente. Para nós, as alianzas son un dos motores transversais, o gran traballo aquí e sumar aliados”. Para eso, indicó que realizarán “o coidado dos máis fraxiles, coa dotación de recursos para manter os servizos e as unidades de investimento e estimulación sensorial. A segunda das patas é profundar e apoiar a inserción laboral nas distintas factorías do grupo Jealsa, e o terceiro é fornecer de carga de traballo e actividade aos distintos obradoiros da nosa asociación con traballos de packing e manipulado e, sobre todo, xerar unha actividade que dificilmente non poderiamos realizar sen o seu apoio. E, por último, visibilizar o impacto social co apoio ao Festirititi, que é a festa que celebramos o día 3 de decembro polo día mundial da discapacidade”. También subrayó que gracias a esta colaboración con Jealsa, Amicos pudo apoyar a pequeños y adultos con discapacidad intelectual en toda su etapa vital e a sus familias durante la última década.