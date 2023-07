José Miñones destaca en Boiro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es “o máis galego da historia”

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por A Coruña, José Miñones, reivindicó ayer en Boiro las inversiones del Gobierno estatal en esa villa, en el resto de la comarca, en la provincia y en Galicia, defendiendo que el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez es “o máis galego da historia”, precisando que en O Barbanza se tradujo en la nueva comisaría de Policía Nacional, de la que recordó que estuvo "bloqueada" durante años. Junto al también ministro de Sanidad estuvieron el alcalde boirense, José Ramón Romero, y el secretario xeral del PSOE provincial, Bernardo Fernández, así como otros responsables de localidades vecinas y de la comarca, Miñones destacó la bonificación de la AP-9 "que tanto desfrutan os veciños da comarca”. De igual modo, reivindicó las inversiones realizadas en Boiro, en turismo, en eficiencia energética, en instalaciones deportivas, "que van seguir no futuro”, ya que subrayó que vuelve a apostar por Boiro con más de 1,6 millones para renovar su casa de cultura de A Cachada, de la mano del Ayuntamiento.

“Se non fose por este goberno socialista, Boiro non tería 5 millóns, a comarca non tería 21 millóns e medio, a provincia non tería 3.600 millóns, e Galicia non tería 35.000 millóns de euros en investimentos”, enumeró Miñones. El candidato socialista habló también de la subida de las pensiones puesta en práctica por el Goberno central: “Un de cada catro galegos é pensionista, e a subida que fixemos de 1.100 euros de media das pensións recoñece o seu traballo, pero é unha subida que esta en risco”, advirtió. “Feijóo e Abascal non apoian esta subida e tampouco a apoian cara o futuro”, criticó Miñones. El cabeza de lista del partido del puño y la rosa afirmó que “isto o 23 de xulllo está en perigo, e o único partido que garante seguir avanzando nesta liña é o socialista”.