José Otero Ares, Gastrolab Arousa y Grupo JJ Chicolino recibieron los Premios ABE 2024

José Otero Ares, Gastrolab Arousa y Grupo JJ Chicolino recogieron los Premios ABE 2024, que alcanzaron su séptima edición. Fue en el transcurso de una gala celebrada en la noche de este viernes en la sala A Pousada da Galicia Imaxinaria donde se entregaron unos galardones que reconocen la labor desempeñada por los empresarios de la localidad boirense, y que congregó a cerca de 200 invitados, lo que ha supuesto, según revelaron desde la patronal local, "un novo récord de asistencia que amosa, unha vez mais, o noso poder de convocatoria".

El evento, que estuvo conducido por el cómico, actor, monologuista y presentador Oswaldo Digón se desarrolló con un ritmo ágil en un contexto desenfadado en el que el humor del conductor de la gala puso la nota de color a la velada, en la que explicó anécdotas de su padre, del que dijo que “era autónomo e sempre que saia da casa me recordaba que tiña que pedir os tíckets”. El acto arrancó con un discurso de bienvenida del presidente de la Asociación Boirense de Empresarios, Daniel García, que en un balance del año destacó “os nove novos socios que se incorporaron á ABE” y se mostró especialmente orgulloso de la gestión de ayudas y subvenciones para los asociados que “traducíronse nun importe de axudas de 295.000 euros e unha inversión de 383.000 euros”.

Aprovechando que muchos de los invitados a la ceremonia eran empresarios, García puso en valor o hito histórico que supuso para la ABE “obter por terceira vez un galardón nos Premios Nacionais de Comercio do Goberno de España. Un accésit que nos coloca como a segunda mellor asociación de toda España, tras Valencia, aos que lles quero trasladar ánimos polo momento que están vivindo”. Para rematar su intervención, afirmó que laa ABE fue este año "a primeira patronal en ser admitida no mapa de emprendemento da Xunta de Galicia. Fixemos unha campaña de concienciación sobre o consumo local cos centros educativos na que participaron máis de 2.000 alumnos. Foi o ano en que máis premios, 1.012, e de maior importe, 16.160 euros, entregáronse aos clientes na historia da ABE, Actualizamos o catálogo de premios e batemos o récord de usuarios, con 3.292, e de compras rexistradas, con 27.000 no que vai de ano”.

Entrega de los galardones

En ese momento, el presentador volvió a tomar las riendas del acto e, intercalando cuentos, anécdotas y monólogos, se procedió a la entrega de los tres premios de la noche. En primer lugar, el galardón para el mejor comercio fue para Gastrolab Arousa, el espacio gastronómico de Miguel Mosteiro, chef seleccionado para representar a la cocina gallega en la Expo de Milán 2015, CIIE Shanghai 2019 y Foodex Japan 2020; relator en muchas de las ferias gastronómicas más prestigiosas de España, como Alimentaria (Barcelona), Salón Gourmet (Madrid), Fórum Gastronómico (A Coruña), Fórum Gastronómico (Girona), Gourmet Black Label (Pontevedra), Fórum Gastronómico (Santiago de Compostela), Conxemar (Vigo), Salimat (Silleda), Fitur (Madrid) y Salón Náutico de Barcelona, entre otros.

Socorro y Denís, del equipo de trabajo de Gastrolab, recogieron este Premio ABE, puesto que Miguel se encontraba fuera de Bo-iro. Sin embargo, la patronal local tenía preparada una sorpresa y gracias al equipo técnico de A Pousada da Galiza Imaxinaria, se llevó a cabo una conexión en directo por videollamada en la que el afamado chef, proyectado en la pantalla gigante, agradeció el galardón, indicando que “era unha ilusión tremenda recoller este premio e mais cando ven polos votos dos teus compañeiros empresarios. Quero destacar e enorme labor que está realizando a ABE da man do equipo directivo e os traballadores”, para finalizar con el emblemático lema de la asociación empresarial “somosboiro”. Angel Mariño de Cetárea Angelmar fue el encargado de entregar el premio como ganador del año pasado.

A continuación, llegó el turno de la mejor empresa, cuyo galardón recayó en Grupo JJ Chicolino que, con más de 20 años de experiencia, está formado por cuatro empresas que aportan todo tipo de soluciones para los sectores industriales más importantes como el marino o el alimentario, entre otros. Desde la patronal boirense se recordó que cada firma del grupo tiene productos específicos y la interrelación entre ellos les permite ofrecer soluciones complementarias que, de otro modo, obligarían al cliente a acudir a distintos proveedores.

El premio lo recogió Juán José Fajardo Piñeiro, fundador del grupo que, tras agradecer ese reconocimiento, y visiblemente emocionado, relató cómo fueron los inicios, precisando que “aproveitei a lua de mel para facer negocio e miña dona aínda mo recorda”. También dijo que los comienzos fueron “difíciles e costou moito traballo poñer en marcha a primeira nave, xa que tiven que mercar o terreo a 29 propietarios distintos, pero hoxe o Grupo JJ Chicolino ten uns pilares sólidos, conta con diferentes líñas de negocio e estamos presentes en varias startup con posibilidades de crecemento”. Los encargados de entregar este Premio ABE 2024 fueron Jorge y Ángel, los propietarios de Coaxial, empresa ganadora en 2023.

Distinción de honor

Para la entrega del Premio de Honra, regresó al escenario el presidente de la ABE y, junto con l presentador de la gala, hizo un breve repaso de la trayectoria del homenajeado, que en esta ocasión fue José Otero Ares, fundador en 1977 da empresa familiar Boirense Electrodomésticos Otero-Grupo Cenor, "que sempre estivo á vangarda da tecnoloxía e dos mercados cun local de 650 metros cadrados que permite ofrecer aos clientes un gran surtido de electrodomésticos, imaxe, informática e son para o fogar". Daniel García destacó los motivos que ññevron a su elección: "a súa contribución ao desenvolvemento económico do pobo, por levar ao fronte do negocio dende 1977, pola súa traxectoria empresarial nun dos comercios con máis tradición da localidade e pola súa capacidade de traballo, esforzo e adicación ao negocio".

El momento en que José Otero subió al escenario para recoger de manos del presidente de la patronal local el galardón fue el más emotivo de la noche. García le cedió el micrófono a un emocionado premiado, que aprovechó para “agradecer á ABE o premio e compartilo coa familia, traballadores, clientes, provedores e amigos dos que nos rodeamos durante tantos anos de traxectoria”. La gala remató con la intervención del alcalde de Boiro, que destacó “a labor da ABE na promoción económica do concello” y “o traballo dos empresarios premiados a prol da economía local”, y con un divertido monologo de Oswaldo Digón, que dio paso a los pinchos para rematar con un concierto de Catuxa Salom.