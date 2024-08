La joven detenida en relación con las puñaladas a un menor en las fiestas de Palmeira denuncia que ella también sufrió daños

Un aviso a las tres de la madrugada del domingo sobre un joven apuñalado en el transcurso de una pelea en el entorno de la Casa do Mar de Palmeira, durante la celebración de las fiestas de verano de la parroquia, puso en alerta a las fuerzas de seguridad Ribeira. Acudieron dos patrullas de los agentes municipales y otras tantas de la comisaría, que nada más llegar hallaron a la víctima, que presentaba una rajadura de gran tamaño en el abdomen y dos puñaladas profundas en una pierna.

Al comprobar la gravedad de las lesiones, y sin esperar a que llegase la ambulancia del 061, la Policía Local decidió trasladarlo de inmediato en el coche oficial hasta al Hospital do Barbanza, donde le prestaron asistencia sanitaria, que incluyó cortar las hemorragias y la aplicación de 35 puntos de sutura, y ya inicio la recuperación en su domicilio.

Fueron varios testigos los que le describieron a los policías como eran los presuntos autores de la agresión e, incluso, precisaron por donde se habían marchado del lugar y se inició la búsqueda de esos sospechosos. Aunque las primeras actuaciones no lograron el objetivo esperado, pero hora y media después se puso proceder a arrestarlos.