Un joven resulta herido grave al ser apuñalado con un arma blanca durante las fiestas de verano de Palmeira

Un joven resultó herido de gravedad como consecuencia de las puñaladas de cierta profundidad que otra persona, que por ahora está sin identificar, le causó con un arma blanca en el abdomen y en una pierna en el transcurso de las fiestas de verano de la parroquia ribeirense de Palmeira. Fue poco antes de las tres y media de esta pasada madrugada cuando se recibió un aviso sobre lo ocurrido, precisando que un chico había resultado herido tras clavarle alguien una navaja o un objeto punzante de similares características. Fue entonces cuando, con la información recibida, se dio traslado de ello a las fuerzas de seguridad y a los servicios sanitarios.

Hasta el lugar se movilizaron las patrullas de servicio de las Policías Local y Nacional, y también una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con el equipo médico del PAC de la capital barbanzana. Cuando los agentes municipales llegaron a las inmediaciones del edificio de la Casa do Mar palmeirense se encontraron con la víctima y, al comprobar la gravedad del estado del joven, tomaron la decisión de proceder a su traslado en el coche oficial hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza donde se le atendió de inmediato para recibir la asistencia médica que precisaba y se le realizasen las curas correspondientes para cortar la hemorragia en las zonas afectadas por las puñaladas.



Según las primeras informaciones que han trascendido sobre este suceso, por el momento no se sabe nada sobre la identidad del agresor y, pese a que había mucha gente en la explanada portuaria en la que se desarrollaba la fiesta y también en zonas próximas a la referida Casa do Mar, pues se estaban desarrollando varios botellones, varias personas indicaron que no habían visto la agresión o bien no eran capaces de identificar al individuo que causó las graves heridas al joven, que según algunas informaciones, ronda los 17 años.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido e identificar al autor de las graves heridas que sufrió el menor de edad. El suceso causó un gran revuelo y preocupación en Palmeira, pero también en el resto de la capital barbanzana y sus alrededores, y se confía en que los investigadores puedan identificar y localizar al autor de los hechos para ponerlo a disposición de la autoridad judicial.