Kiko Veneno y Galician Army actuarán en Ribeira este verano

Ribeira presentó ayer algunas de las actuaciones confirmadas para subir a los escenarios del municipio este verano, destacando la actuación de Kiko Veneno en las el Día de Santa Uxía.



Desde la concejalía de Festejos, Francisco Suárez-Puerta explicó a los asistentes la intención de ir adelantando los eventos musicales “que imos a ter ao longo deste verán, tanto nas Festas de Agosto como na celebración da Patrona”.



El concejal presentó en primer lugar la actuación de Huecco, que tendrá lugar en la explanada portuaria —a la altura de García Bayón— el día 1 de agosto. Huecco es un cantante originario de Plasencia, conocido por su fusión de rock, flamenco y ritmos latinos.



A continuación de este concierto, ese mismo 1 de agosto, actuará Galician Army, “que son uns produtores e Dj´s galegos que teñen unha proxección importantísima tanto a nivel autonómico como a nivel nacional”.

Este dúo de productores es habitual en festivales como O Son do Camiño, Festival de la Luz, PortAmerica, Caudal Fest o el Atlantic Fest.



Su propuesta artística se caracteriza por fusionar sonidos electrónicos contemporáneos con influencias retro de los años 80, y elementos de la música tradicional gallega.



Estos dos conciertos se celebrarán el viernes de las Fiestas de Agosto en la explanada portuaria que se recuperó el año pasado con gran aceptación por parte del sector hostelero de García Bayón.

Cambios en las ubicaciones



El segundo teniente de alcalde destacó que, a día de hoy, como Gobierno “estamos a recuperar e seguir diversificando as zonas de concerto para non afectar aos veciños con eventos constantes no mesmo espazo durante tódolos días das festas e tamén para que tódolos negocios de hostalería e comercios poidan beneficiarse de todo tipo de actividades”.



Para finalizar, Suárez-Puerta presentó la actuación de Kiko Veneno, que actuará el Día de Santa Uxía —13 de septiembre—. José María López Sanfeliu, más conocido como Kiko Veneno, es una figura esencial en la música española, reconocido por su innovadora fusión de flamenco, rock y pop. Desde sus inicios en los años 70 hasta la actualidad, ha mantenido una carrera activa y relevante.



A lo largo de su trayectoria ha lanzado numerosos álbumes y ha sido galardonado con múltiples premios a lo largo de su carrera, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio Nacional de Músicas Actuales y el Premio Mario Pacheco a toda su carrera por la Unión Fonográfica Independiente.



Colomer finalizó hablando sobre la variedad de las propuestas “fusionando música latina, con electrónica galega de fusión xunto cun gran clásico da música española”. El concejal del Mar, Fernando Abraldes, quien también participó en la presentación, manifestó el gran y variado nivel de las propuestas que se van cerrando para el verano.