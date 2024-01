Laura Novelle acercó a los pobrenses a “Todo lo que he callado”, su última novela mezcla de thriller policial, romance y fondo histórico

Los pobrenses tuvieron la oportunidad de conocer más en detalle “Todo lo que he callado”, una novela de ficción en la que su autora, Laura Novelle, mezcla el thriller policial y el romance con una trama con fondo histórico. La escritora narra en esta publicación, que se presentó a última hora de la tarde del viernes en el auditorio del Museo Valle-Inclán, la historia de León Cantud, un miembro de la Policía Científica dedicado a labores administrativas al que le cambiará la vida la investigación de un caso. Laura Novelle, que estuvo arropada por la concejala de Cultura, Patricia Lojo, y María José Pacheco Etchevers, maestra jubilada y licenciada en Xeografía e Historia, y con el acompañamiento musical de María Fernández Sandoica, centró su discurso en el proceso creativo y de edición de su última obra.

La edila se refirió a la “vitalidade literaria” de la que goza A Pobra con presentaciones mensuales, en ocasiones con más de una. Recordó que en junio de 2022 intervino en la presentación de “Cuando me digas te quiero”, el anterior libro de Novelle, también con un componente sentimental, por lo que “se constata unha predilección de Laura por introduci-lo romance, sen que sexa a temática predominante, pero que si se pode apreciar na lectura dos seus últimos traballos”, puntualizó Patricia Lojo. Esta última manifestó que, en consecuencia, "a literatura permítenos non só desfrutar do argumento, do contido do relato, senón que tamén coñece-la persoa que hai detrás das verbas plasmadas no papel porque, en maior ou menor medida, cando alguén escribe está a falar de si mesmo, de si mesma, porque fala dende as súas propias vivencias, o cal tamén se pode observar en '39 escalones con vistas al mar', unha autobiografía, ou 'Sobrevivir al Trabajo de Fin de Grado en Humanidades y Ciencias Sociales. Todo lo que necesitas saber', un ensaio dirixido á comunidade universitaria".