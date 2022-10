El lavadero de Artes acogió el inicio del rodaje de un cortometraje, que rematará mañana en el de Pinisqueira

El lavadero de Artes, en Ribeira, fue el lugar en el que, tras los ensayos realizados durante la jornada del jueves, desembarcó el elenco de actores y actrices y el equipo técnico para el inicio del rodaje del cortometraje bajo la dirección del cineasta gallago Lois Patiño, dentro del proyecto audiovisual "Lavadoiro", que impulsa Ana Amado, arquitecta y fotógrafa ferrolana afincada en Madrid. Dicha grabación, en la que participan once mujeres locales -destaca que tanto la autora del proyecto, como sus protagonistas y gran parte del equipo técnico y humano son mujeres- rematará este domingo en el lavadero de Pinisqueira (Aguiño) tras pasar mañana por el de San Tomé (Porto do Son).





El objetivo que se persiue con este trabajo es, según la responsable del mismo, hacer una reflexión sobre este patrimonio y su vínculo con la figura de la mujer, visibilizando su trabajo relacionado con lo doméstico. Esta iniciativa cuenta con una subvención de la Diputación de A Coruña y la colaboración del Concello de Ribeira y el vecino de Porto do Son, además del apoyo de personalidades como los arquitectos Carlos Seoane, autor de la restauración del lavadero de Artes, y el británico David Chipperfield, afincado en Corrubedo. Destaca también la enorme ayuda que particulares de ambos municipios y entidades locales, como la comunidad de montes de Baroña, en asuntos como la logística, permisos, montajes de escenografía, entre otros, pero sobre todo "que me han facilitado el contacto con las mujeres locales usuarias de lavaderos, que nos están aportando testimonios valiosísimos que es absolutamente necesario rescatar del olvido", precisó Ana Amado.





A lo largo de los últimos meses de desarrollo del proyecto e investigación previa, Amado destacó que ha descubierto que no hay mucho escrito sobre el tema de los lavaderos, no solo como elementos arquitectónicos singulares y de valor patrimonial, sino como artefactos ligados al trabajo de la mujer, y como espacios de reunión, privados y exclusivos, de las mujeres, donde además de lavar la ropa de la familia hablaban, discutían y se apoyaban unas a otras. La impulsora del proyecto espera que con este trabajo se ayude "a visibilizar el olvidado y no reconocido valor del trabajo doméstico de las mujeres" bajo la mirada única y mágica del director de películas como "Lúa Vermella" y "Costa da Morte", del que dijo que "sin duda, sabrá ensalzar también las singulares características paisajísticas y los valores culturales, etnográficos y patrimoniales de las tres localizaciones elegidas para el cortometraje".