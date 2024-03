Llaman la atención sobre el estado “lamentable” del camino que une Espiñeirido y Teira, en Corrubedo

Hace casi un año vecinos de Teira, en Corrubedo, denunciaron la destrucción de un tramo del camino que comunica su lugar con la aldea de Espiñeirido debido al paso de un tractor que extrajo madera del Monte Facho. Transcurrido un tiempo, se llevó a cabo una reconstrucción de ese vial, pero no resultó todo lo efectiva que se esperaba, pues de un tiempo a esta parte ha vuelto a deteriorarse y reaparecieron los surcos que dejan a su paso las ruedas de vehículos agrícolas y todoterreno. Ahora son los vecinos del otro extremo de ese camino los que llaman la atención sobre el “lamentable estado” del mismo. Una de las que alza la voz sobre esta situación es la artista ambiental María José Arceo, natural de Santiago, afincada en Londres y con vínculos en Espiñeirido, en donde recientemente el Concello de Ribeira le concedió licencia para construir su casa, “y me exigió que pague un depósito para restaurar el camino de cualquier daño que pueda ocasionar cuando construya, lo cual es justo y correcto. Sin embargo, eso sugiere que el ayuntamiento debería de mantener transitable este camino público, pero lamentablemente no lo hace”, indicó.



Residentes en la zona de Espiñeirido indican que, en estos momentos, los únicos que se preocupan de la responsabilidad de arreglarlo son ellos, encargándose de mantener esa ruta despejada. Arceo afirmó que paga a un operario todos los veranos para que corte la vegetación para que esté transitable, y que hace dos años hizo lo propio para que rellenase con piedra el tramo desde Espiñeirido hasta la entrada de su finca. Aún así, desgraciadamente, en estos momentos está casi intransitable y la entrada a mi finca es un barrizal”, precisó. Añadió que el daño fue causado inicialmente, en invierno de 2017, por la extracción de madera, pero las recientes lluvias y el uso continuado del camino por tractores y vehículos 4x4 como atajo “lo ha convertido en un lodazal, volviéndolo peligroso, y es imposible que alguien que no sea un adulto en una bicicleta todoterreno pueda sortear o utilizar el camino sin tropiezos”, detalló.



Además de tractores, los vecinos manifestaron que la pasada Navidad pasaron por el camino más de 30 vehículos todoterreno, que lo utilizaron como parte de un tramo de rally, y hace un año hubo casi 60 coches de un club todoterreno portugués que le dieron ese mismo uso, aunque esa vez ya fue en verano. “A mayores, también están los visitantes que intentan llegar con sus coches para mostrarles a sus hijos la piedra de ‘la cabeza de Peppa Pig’ y a la que, aunque está más cerca de Teira y hay más espacio para aparcar a la entrada, el navegador los dirige a Espiñerido y, al final, se quedan atrapados en el barro”, declaró María José Arceo.



Mantenimiento regular

Esta vecina afirma que resulta irónico que todas esas personas puedan pasar por el camino y destruirlo y que, sin embargo, tengan que ser los residentes los únicos que tienen que pagar para no destruirlo cuando se construye una casa. A juicio de los vecinos de Espiñeirido, el Ayuntamiento debería reparar el camino regularmente y rellenar las zonas intransitables con piedras, así como empezar a realizar un mantenimiento de esa ruta con la corta de los árboles peligrosos y obligar a los propietarios a despejar los límites de sus terrenos. Igualmente, refirieron que el camino de acceso a la playa desde Espiñeirido también se encuentra en “estado vergonzoso” y casi intransitable por los numerosos socavones que impiden el acceso hasta el arenal, y requiere que la Administración local actúe ya.