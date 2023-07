Luis Pérez Barral compromete humildad, honradez, entrega y firmeza en su investidura como alcalde de Ribeira

No hubo sorpresas y el pacto suscrito hace tres semanas entre el BNG, PBBI y PSOE llevó a la investidura del nacionalista Luis Pérez Barral como alcalde de Ribeira para el periodo 2023-2027, al obtener los votos de sus 11 concejales frente a los 10 que logró la candidata del PP, Mariola Sampedro. La votación se llevó a cabo a mano alzada al haberlo decidido la mayoría de los integrantes de la corporación, frente a los ediles populares que querían que se realizase en urna. En su discurso, el nuevo mandatario local manifestó ser consciente de que tienen depositadas muchas esperanzas e ilusiones “neste tempo novo na historia do noso concello”, y que por ello se comprometió a desempeñar el cargo de alcalde ribeirense con humildad, honradez y con la entrega necesaria, siendo siempre firme en la defensa de los intereses del municipio, y que promete “dar o mellor de min” para estar a la altura de tan alta responsabilidad.



Pérez Barral puso en valor la generosidad mostrada por todos los grupos, en especial el PBBI y el PSOE, “ao ser capaces de superar o que nos diferenza e reforzar o que nos une para abrir unha nova etapa no municipio”, y agregó que para él supone un ejercicio de responsabilidad encabezar un gobierno basado en una mayoría amplia que garantice la estabilidad institucional del Ayuntamiento, subrayando que sabe que será “eficaz” y que “velará polos intereses” de los ribeirenses. Además de agradecer a los vecinos la confianza depositada en ellos y que sin eso “nada disto tería sido posible, y a sus padres, pareja, amigos y compañeros de partido por su apoyo incondicional -se emocionó-, tuvo un recuerdo y gratitud especial para el trabajo realizados por “todas as persoas que hoxe xa non están e que tantas horas da súa vida dedicaron para facer unha Ribeira diferente, emponderada e orgullosa de si”.



“Man tendida”

El nuevo alcalde de Ribeira anunció que la política que harán será la de “man tendida, a do diálogo e a da participación social”, subrayando que quien le conoce sabe que es una persona “disposta a falar con todo o mundo para chegar a entendementos que garantan un maior benestar para a poboación ribeirense, e así seguirei facendo dende a Alcaldía”, precisó. Agregó que el tripartito será un gobierno de “portas abertas”, en el que las nueve parroquias, sus lugares y barrios estarán presentes en todas y cada uno de las áreas de gobierno “como parte dun todo que ten un inmenso potencial”. En su primer discursso como alcalde, Pérez Barral recurrió a la frase de Castelao en la que decía que “o verdadeiro heroísmo consiste en trocar os desexos en realidades, as ideas en feitos”, y que por ello se comprometió con los vecinos a impulsar una acción de gobierno que desarrolle todo el potencial del municipio.



“Unha boa mostra dese potencial foron as iniciativas punteiras como a que representou a dos talleres Nervión, máis tamén para poñer en valor a actual industria conserveira e de transformación, o sector pesqueiro, a lonxa e o sector dos servizos en xeral. Polo tanto, a combinación da situación do noso concello nunha contorna privilexiada, cunha veciñanza traballadora e con vontade para construir un futuro xuntos, é fundamental para desenvolver ese potencial, e nesa tarefa contade con nós, nunha Ribeira que mira ao mar como fonte de recursos, de vida e de inspiración”, manifestó Luis Pérez Barral. El acto de constitución de la nueva corporación municipal y de investidura del alcalde remató con la interpretación del Himno de Galicia por parte del grupo de gaitas Andavía, que fue cantado por buena parte de los asistentes a este acto solemne.

Luis Pérez Barral utilizó la fórmula de la promesa en la toma de posesión de su cargo como concejal y como alcalde | Chechu Río