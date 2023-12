Luz verde definitiva a las tarifas que se cobrarán por estacionar en el parking del Centenario

La corporación municipal ribeirense aprobó ayer de manera definitiva, en un pleno extraordinario y urgente, con el voto favorable de los 11 miembros del equipo de gobierno y la abstención de los 10 del PP, la ordenanza reguladora de los precios públicos por el estacionamiento de vehículos en el parking subterráneo del Centenario y el reglamento de régimen interno de dicha instalación. Para ello, al contar con informes desfavorables de los técnicos, se desestimaron las alegaciones presentadas por los populares. Sobre ellas, Herminia Pouso, edila de Economía e Facenda, manifestó que fueron presentadas a última hora y que lo único que hicieron fue retrasar la entrada en vigor de las tarifas reducidas para que los vecinos pudieran beneficiarse de ellas durante la Navidad, Y defendió que la propuesta económica del Gobierno “é un 26% máis barata que a proposta do PP”.



El concejal nacionalistas Xabier Vidal indicó que gracias a las tarifas que se iban a aprobar, “Ribeira contará cun dos aparcadoiros máis baratos de toda a provincia da Coruña e o máis barato do Barbanza. Por dúas horas de estacionamento cobrarase 1,5 euros, e se consumimos no comercio local, haberá 30 minutos de desconto adicional”, agregó antes de manifestar que “facer un aparcadoiro de xestión privada no seu día foi unha decisión errada como se demostrou ao longo do tempo”. Las tarifas más destacadas de la ordenanza son de 1 céntimo por minuto durante la primera hora, 15 céntimos por minuto hasta la segunda hora y a partir de ese momento 2 céntimos por minuto, siendo el importe máximo por 24 horas de 20 euros. También hay bonos de 24 horas por 60 euros al mes, bonos de 12 horas por 35 euros mensuales, bonos de lunes a viernes por 43 euros al mes y para sábados y domingo de 25 euros al mes. Las tarifas de abonados turísticos temporales, será de 120 euros mensuales, 65 euros por quincena y 40 euros semanal.

Se establece una tarifa de seis euros por la expedición y entrega de tarjetas o mandos de acceso para abonados o, en su caso, dispositivos sustitutivos de acceso telemático. El Ayuntamiento podrá establecer

mediante convenio regulador con aquellas personas que ostenten la condición de entidad colaboradora, descuentos de hasta un 50% sobre las tarifas previstas anteriormente mencionadas. Además, los vehículos cuyo titular sea el Ayun tamiento de Ribeira no devindicarán tarifa alguna; igualmente quedarán exentos del pago aquellos vehículos que ocupen plazas reservadas de conformidad con lo dispuesto en el reglamento del servicio; los abonados de modalidades de devindicación periódica mensual que accedan al servicio transcurrido el día 15 del mes natural tendrán una reducción de la tarifa del 50% de dicha mensualidad; los abonados de las modalidades de bonos de 24 y 12 horas de devindicación periódica mensual que procedan al pago de una anualidad completa -doce meses- por adelantado tendrán derecho a reduccones de 10 y 5 euros al mes, respectivamente, perdiendo el derecho a esa reducción en el supuesto de baja en el servicio antes de finalizar la anualidad correspndiente.

El alcalde, Luis Pérez, justificó la convocatoria de este pleno extraordinario y urgente “para desestimar las alegaciones, que o único que impedirían sería a reducción desas tarifas do parking Centenario durante un mes, sobre todo cando estamos en plena campaña de Nadal e seguidamente das rebaixas”. “Tivo que chegar un goberno distinto para que poidamos paliar a falta de estacionamentos que a día de hoxe ten Ribeira e así o estamos a facer mediante a municipalización do parking do Centenario pero tamén coa creación e mellora doutros estacionamentos disuasorios”, concluyó el primer edil.



La portavoz popular, Mariola Sampedro, le recriminó al alcalde que les haya convocado a este pleno urgente sólo con 24 horas de antelación, cuando los informes de los técnicos para desestimar las alegaciones ya estaban disponibles desde el pasado viernes, 22 de diciembre. También le reprochó al actual Ejecutivo que a mediados de mayo, cuando eran oposición, votase en contra de un documento “moi parecido”, sin buscar alternativas como era presentar alegaciones, y les acusó de provocar un “retraso de seis meses por non querer aprobar en maio a ordenanza e o regulamento interno e teríase evitado o que temos enriba da mesa, que é un contencioso por non tomar posesión do parking do Centenario como se acordou”, así como que “a man tendida que nos ofreceu está desaparecida” y que demuestra falta de diálogo y consenso.

Respecto a la ubicación de los puntos de recarga para vehículos eléctricos de los uqe estará dotado este parking, el alcalde indicó que deberá ir en la primera planta por razones de seguridad y disponibilidad, mientras que la rotación se aplicará en las dos plantas superiores. Pese a que no resopondió a la situación del referido contencioso-administrativo, Luis Pérez hizo referencia a los problemas que hubo con el administrador concursal: "vostede -dirigiéndose a la portavoz del PP- era tenente de alcalde cando lle pechaba o aparcadoiro porque non había fotos co anterior alcalde. Esa administración concursal, co malestar que tiña co Goberno local do seu momento, non quería nin abrir o aparcadoiro nas festas do verán. Tivemos que chamarlle para dicirlle que houbo outro goberno e que as cousas iban cambiar e que nos permitirá abrilo para que a xente de Ribeira tivera onde estacionar".