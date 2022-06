Malestar en la comisión del Carme do Castelo por la referencia de Os Pincheiros a que no saldrán a pedir donativos

Las declaraciones por parte del portavoz de la comisión de fiestas del Carme dos Pincheiros, Andrés Millán, en las que manifestó que las comisiones del Carme do Castelo y Nazareno no van a salir a pedir, por lo que solicitó a los vecinos que aporten un algo más a ellos, pues las actuaciones están más caras, no han sentado nada bien en la primera de esas entidades homólogas. De hecho, su presidente, José María Abuín, declaró que están fuera de lugar y que no tenía que hacer ninguna referencia a ellos. Y justificó que so ellos decidieron no salir a pedir por las casas no fue debido a que no tengan gente para ello, sino que responde a los difíciles tiempos que corren para la ciudadanía con la subida del coste de la vida. De igual modo, indicó que para la celebración de las fiestas de este año, que serán del 15 al 17 de julio, cuentan con un presupuesto de 8.000 euros y que ya tienen todo el programa cerrado y que recuperará la procesión con la imagen de la Virgen del Carmen y que habrá un festival folk en la Praza Alcalde Segundo Durán, pero no habrá verbenas con orquestas.