Malestar por los prolongados cortes de tráfico con motivo de la disputa de un rally que aislará varias zonas de Ribeira

La celebración este sábado de unos de los tramos del II Rally Ribeira-Ría de Arousa, cuyo circuito atravesará varias zonas del casco urbano de la capital barbanzana y sus inmediaciones, entre otros lugares, obligará a realizar nuevamente cortes de tráfico entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde. Ello generó múltiples llamadas a la Policía Local por parte de afectados para expresar su malestar por el perjuicio que se les ocasiona y preguntar por posibles soluciones o alternativas para el caso de que, por imperiosa necesidad, tengan que usar sus vehículos para desplazamientos.





Los viales que se verán afectados por esos cortes serán la Avenida Rosalía de Castro, Praza do Concello, Rúa de Lugo, Rúa Monumento y las que confluyen en ella, las carreteras de Fafián y de subida hacia A Fieiteira, la Rúa alcalde Fernández Bermúdez -carretera de A Mámoa-, pista de Cubelo, colegio de Frións, vial posterior al IES Leliadoura y la carretera DP-7301, entre las rotondas del cruce de O Vilar y de Xarás. Pero, el aluvión de protestas provocó que, aunque se mantiene la medida, la Policía Local, que reforzará el servicio con siete agentes en el turno de mañana y seis en el de la tarde con motivo del rally, les permitirá a residentes y a quienes tengan justificación el acceso entre las 8.00 y 12.00, no así desde el mediodía y las seis de la tarde, pues ese será el periodo en el que está previsto que se desarrolle la prueba y no podrá pasar nadie. Las zonas que se verán más aisladas en ese tramo horario serán la del entorno del consistorio, el barrio del Monumento y el citado tramo de la carretera de Frións.





Tramo en A Pobra

Por otro lado, el Concello de A Pobra informó que este sábado, y con motivo de dicho rally, se cortará de 12.30 a 20.00 la AC-302 en el tramo entre la rotonda del polígono de A Tomada en dirección Moldes -la alternativa que se ofrece es la AG-11-, y que permanecerá inhabilitada la incorporación al municipio por la autovía a la altura de Cadreche -el acceso al campo de fútbol será por O Freixo y a San Isidro por Ponte Barbanza- y quedarán aislados los núcleos de Taras, San Paio y Pumadiño. A mayores, a partir de las ocho de la mañana hasta la conclusión del rallye tampoco se podráhacer uso de la mitad de la explanada portuaria, a la altura de la escuela infantil Fernández Varela.