Malestar de vecinos y comerciantes de Boiro por el depósito de comida en la calle para alimentar a los gatos

Vecinos y comerciantes de la Rúa Pablo Iglesias, en pleno casco urbano de Boiro, denuncian lo que, a su juicio, supone un abandono de las políticas de bienestar animal en el municipio, y critica que no se tomen medidas para controlar a los numerosos gatos que viven en la Praza da Mancumunidade. Afirman que vienen soportando desde hace años la “inadecuada situación de alimentar a los felinos que sufrimos a diario”. Los denunciantes afirman que tienen que ver como cada día varias personas le llevan alimento a los gatos, precisando que no tienen nada en contra de que se les alimente, pero que eso debe hacerse de una forma controlada y no con restos de comida casera “que después atraen a otros animales a la zona como son las gaviotas", precisaron. Entienden que tienen hambre y no pueden dejarlos morir, pero piensan que desde el Concello boirense deberían tomar medidas y habilitar una zona para alimentarlos y que se les esterilice para tenerlos controlados como hacen otras administraciones locales, “ya que los animales abandonados en las calles son competencia municipal”, subrayaron.