La Mancomunidade de Barbanza lanza la red comarcal de senderos para potenciar el turismo familiar

La Mancomunidade de Barbanza Arousa presentó esta mañana la red de comarcal de senderos, unos itinerarios que refuerzan la oferta disponible para la realización de actividades en contacto con la naturaleza, así como para potenciar el turismo familiar, basado en la sostenibilidad y la clidad.



La información de las rutas está disponible en la web oficial de la Mancomunidade en el apartado de “deporte e natureza”, en el que se pueden consultar las características y datos de interés en los cuatro senderos, que son: “Roteiro do Río Té”, en Rianxo; “Roteiro do Castelo de Vitres”, en Boiro; “Subida á Curota polo Río Pedras”, en A Pobra; y la “Senda Fluvial do Río Artes”, en Ribeira. Cuatro senderos señalizaos para todos los públicos y homologados por la Federación Galega de Montañismo. Un itinerario compuesto por rutas de cada concello